София се готви да приеме абсурдна имотна програма

Много голям брой имоти са предвидени за придобиване в рамките на парк "Езерото" в район "Искър". Не е ясно дали планът ще се изпълни.

Столична община продължва да приема напълно нереалистични програми за придобиване и разпореждане с общинско имущество. Тазгодишната програма се простира върху 118 страници, като са обяни за придобиване стотици имоти, в това число имота на "Синия лъв" в центъра. Срещу всичко това записаните разходи за придобиване на имоти са едва 5 млн. евро.

Това е поредната програма, чието съставяне не дава никаква яснота какво реално може да бъде изпълнено в рамките на годината. Много от обектите се повтарят, като за част от тях това е нормално, защото придобиването на имоти касае реализация на едни и същи инфраструктурни обекти. Така или иначе програмата е пълна с обекти без никаква яснота какво точно ще се реализира.

В тазгодишната програма под точка едно в списъка за придобиване на имоти, собственост на частни лица, е записан имота на "Синия лъв" в идеален център на София. Тук частният имот, който следва да се купи, е 1152 кв. м. Сградата върху терена - бившата "Синия лъв", е частна общинска собственост, като се предвижда тя да бъде трансформирана в детско заведение.

Общо списъкът с имоти за придобиване от частни собственици съдържа 116 позиции с площ над 150 декара. В район "Триадица" има 20 отделни записани имота с над 16 декара площ, в "Искър" - 25 позиции с площ 41 декара, много големи имоти има в "Панчарево" и т.н. Срещу тези огромни списъци за придобиване в много кратка таблица с финансови разчети по програмата са предвидени едва 5 млн. евро разходи за придобиване.

Новост тази година е включването на изцяло нов раздел с 118 имота в парк "Витоша" - частна, държавна и общинска собственост, за които е необходимо учредяването на сервитутни права в полза на общината. Не е ясно дали след посочването им ще последват други действия. Новост е и включването на 11 имота за концесии с площ 76 декара. Както "Сега" писа, основната част от тях са за изграждане на нови паркинги - в "Овча купел", "Подуяне", "Красно село", има и имоти за концесии за строителство за обществени нужди.

Програмата е в ключена в дневния ред на днешното заседание на СОС, в дневния ред е и временен разчет на приходите и разходите на общината до приемане на Закона за държавен бюджет.