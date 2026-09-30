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Сирените и BG-Alert ще бъдат задействани тестово

В 11 часа ще бъде задействана сиренната система чрез излъчване на националните сигнали в няколко града

Днес, 06:30
Интернет

На 1 октомври 2026 г. от 11:00 ч. на територията на София ще бъде проведен тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението. За това съобщава Столичната община, като призовава жителите и гостите на града да запазят спокойствие.

Проверката се осъществява в изпълнение на указанията на Министерството на вътрешните работи (МВР). Основната цел на планираното задействане на сирените е да се оцени техническата готовност и правилното функциониране на системата.

От общината подчертават, че гражданите не трябва да предприемат никакви действия при чуване на звуковите сигнали, тъй като няма реална причина за безпокойство. Създадена е необходимата организация за безпроблемното протичане на теста. Всички районни администрации, детски градини, училища и други институции на територията на столицата са предварително уведомени и са предприели нужните мерки.

В същото време Министерството на вътрешните работи уведомява жителите и пребиваващите на територията на:

  • градовете София, Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Враца, Стара Загора и в общинските центрове в тези области;
  • общини в областите Видин, Перник и Ямбол;
  • в населените места в 30-километровата зона около АЕЦ „Козлодуй“;
  • в интегрираните към НСРПО Локални системи за оповестяване,

че на 1 октомври от 11 часа ще бъде задействана сиренната система чрез излъчване на националните сигнали за тревога и край на тревогата. Сигналите ще бъдат съпътствани от гласова информация.
Тренировката се извършва за проверка на техническото състояние на националната система и за обучение на населението.
Припомня се, че системата се тества два пъти годишно в първия работен ден на месец април и на месец октомври - в изпълнение на Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяването на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност.  Целта е проверка на техническото състояние на изградената сиренна система, повишаване уменията за задействане на системата и излъчване на информация на живо, а също и обучение на населението за разпознаване на сигналите.

На 1 октомври 2026 г. ще бъде проведен тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението BG-Alert. Тестовото задействане ще започне в 11:00 часа и ще продължи до 11:30 часа.

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Ключови думи:

сирени

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