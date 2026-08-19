Шест града ще се развиват като дубльори на големите

БГНЕС Село Старо Железаре се обезлюдява като почти всички села у нас, но всяка година художникът Венцислав Пирянков и студентите му превръщат фасадите на къщите в галерия на открито.

Шест града ще се развиват през следващите 10-15 години като дубльори на регионалните лидери у нас, а периферията и бедните райони ще бъдат стабилизирани с осигуряване на основни услуги и транспортна свързаност. Това е записано в национална концепция за регионално и пространствено развитие 2026-2040, приета днес от правителството. Записаните в нея мерки трябва да намалят териториалните дисбаланси и да постигнат по-балансирано, конкурентно и устойчиво развитие на всички региони с подобрен жизнен стандарт и достъп до качествени услуги. Амбицията е регионът на София да се утвърди като водещ център в Югоизточна Европа, а останалите региони да се доближават до европейските стандарти.

Документът е подготвен при предходните правителства, а окончателният му вариант предстои да бъде публикуван. В проекта, който "Сега" подробно описа, се предвижда програмите за развитие да бъдат насочвани по нова система. За целта се обособяват неформални райони със сходни характеристики, проблеми и потенциал. Така ще има райони за целенасочена социална подкрепа, които трябва да станат реално място за задържане на млади хора и семейства. Ще има и райони за стимулирано икономическо и инфраструктурно развитие. Те трябва да се ориентират към инфраструктурни, производствени и иновационни инвестиции, за да се балансира прекомерната концентрация на ресурси към София-Пловдив и да се създаде „контратежест” на север и на изток. Тук мерките са изграждане на логистични и индустриални паркове, иновационни и технологични хъбове, професионално образование, ориентирано към профила на съответния регион. Новосъздадените работни места и подобрената свързаност на свой ред ще бъдат реално достъпни за населението в зоните на социална подкрепа.

В следващия програмен период България ще бъде разделена по нов начин – на четири района за планиране вместо на шест. Извън София, другите три района ще са балансирани от два големи града – Плевен и Русе в Северния регион, Варна и Бургас – в Източния, Стара Загора и Пловдив – в Южния. Това ново деление чисто административно ще намали донякъде сегашните дисбаланси, а има потенциал и да развие още няколко града като дубльори на лидерите – Велико Търново спрямо Русе, Враца спрямо Плевен, Шумен спрямо Варна, Сливен спрямо Бургас, Хасково спрямо Стара Загора и Пазарджик спрямо Пловдив. Видин и Благоевград също могат да израснат, тъй като са в периферия, където липсват големи градове.

В планински, гранични, крайбрежни, селски райони задачите са доизграждане на транспортни връзки (магистрала "Черно море" от Дуранкулак до Резово, нови мостове на Дунав), забавяне на обезлюдяването, опазване на природата и др. Авторите смятат, че подходът да се насочват инвестициите по зони, а не в отделни точки, ще позволи да се видят резултати още в рамките на следващите 8-10 години.