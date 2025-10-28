Кметовете бягат от еврофондовете заради по-лесните пари от бюджета

Щедрата тригодишна инвестиционна програма за общините, финансирана през държавните бюджети, се услади на кметовете за сметка на отказа от разработване на проекти за финансиране по оперативните програми. Напредъкът в плащанията по оперативна програма “Развитие на регионите” от началото на годината до края на септември е миниатюрен - изплатеното за 9 месеца към общините възлиза на едва 49 млн. евро. Общият обем разплащания по програмата от началото на програмия период също е много малък - 148.5 млн. евро при бюджет от 3.3 млрд. евро с националното финансиране.

Това показват данните за изпълнението на оперативните програми на финансовото министерство. Програма “Развитие на регионите” е програмата с най–голям бюджет през програмния период 2021-2027. В същото време разплащанията по нея в момента са едва 4.5%. Голяма трудност по програмата се оказа изискването за интегрирани териториални инвестиции, при което трябва координиране между много бенифициенти и междинни структури.

Сега към този проблем се добавя дублирането на проекти, заложени по еврофондовете и по инвестиционната програма за общините, финансирана от държавния бюджет. На заседание на регионалната комисия в парламента регионалният министър Иван Иванов се оплака, че въпреки изрично заложеното ограничение проекти да не се дублират и по еврофондовете, и по инвестиционната програма, това се получава.

“Поради по-ниската опасност от санкции, финансови корекции, по-малкото изисквания от това, което има ЕС, законът за държавния бюджет се оказва доста по-привлекателен. Пътят за получаване на средства след верификация е по-кратък, отколкото по оперативните програми”, разказа Иванов. Той призна, че много кметове не идват да си подпишат договорите по първия прием на концепции за интегрирани териториални инвестиции.

Опасността кметовете да предпочетат по-лесните национални средства бе ясна още при приемането на бюджета, като изискването за проследяване на евентуални дублирания се затруднява допълнително от възможността за актуализиране на списъците с общинските проекти. По инвестиционната програма за общините тази година бяха заложени 1.65 млрд. лв., като 750 млн. лв. са по бюджета на МРРБ, а 900 млн. лв. - през Българската банка за развитие. На последното си заседание правителството отмени изискването първо да се изчерпа ресурсът по бюджета на МРРБ преди да се финансират проекти през ББР. Очаква се тази мярка да повлияе позитивно на салдото по бюджета, като свие част от очертаващия се голям минус.

Заради бавното усвояване на средствата по оперативните програми и натрупаните проблеми Националното сдружение на общините в България ще проведе идната седмица заседание на постоянната си комисия по европейски и национални фондове. Основна тема на срещата ще бъдат темповете на договаряне и реализация на проекти по оперативните програми. Сдружението ще представи пред кметовете и съществуващи възможности за оказване на безплатна подкрепа за повишаване на капацитета на общините в сферата на еврофинансирането.