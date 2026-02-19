Шефът на затвора е искал свобода само за Брендо и още един осъден

стопкадър Флагман Брендо, който беше издирван години наред, се появи сам пред затвора в София сутринта на 24 юни 2024 г. И досега властите не са обяснили как точно се случи това.

За 1 година, откакто старши комисар Борислав Чорбански е началник на затвора в София, той е предложил за условно предсрочно освобождаване двама лишени от свобода. Това отговориха на "Сега" от Министерството на правосъдието. Повод за интереса е едно от предложенията му - осъденият за наркотрафик Евелин Банев - Брендо, който търпи присъда от 10 години и половина в Софийския затвор, да бъде освободен предсрочно. Софийският градски съд ще се произнесе днес по предложението като първа инстанция.

От министерството обясняват, че законовата възможност началникът на затвора да поиска предсрочно освобождаване на осъден е приложена и спрямо други лишени от свобода в страната. Статистиката сочи, че от 1 юни 2025 г. до края на януари тази годината началниците на затворите са направили общо 56 предложения за условно предсрочно освобождаване. 52 от тях са уважени, а в останалите 4 случая производството е още висящо.

Най-щедри са в Бобов дол - с 20 предложения, следва началникът на затвора в Стара Загора с 19, после - на Белене с 12. Шефът на затвора в Бургас има предложения колкото софийския - 2. Едно единствено е предложението в този период на началника на женския затвор в Сливен.

Както е известно, Чорбански иска свобода за Брендо с аргумент, че Банев е изтърпял повече от половината от наказанието си и има достатъчно данни за поправяне, като се отчита трайна и позитивна промяна.

Според предложението Брендо фактически е изтърпял 5 г. и 4 месеца, като има и 5 месеца от работа - при работа 2 дни се броят за 3 излежани. Така му остава да изтърпи още 4 години и 9 месеца, т.е. изтърпял е повече от половината си присъда.

След като се разбра за искането в началото на февруари, тогавашният правосъден министър Георги Георгиев нареди проверка на случая и отстрани временно Чорбански, докато тече проверката. Началникът на затвора не е информирал за направеното предложение главния директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", нито Министерството на правосъдието, се казваше още в съобщението. Резултати от проверката още не са обявени.

Осъден в три държави

Миналия май Софийският апелативен съд окончателно реши, че Брендо ще изтърпи у нас общо наказание от десет години и шест месеца затвор при първоначален строг режим. Така той на практика си спести цели 10 години.

"Предполагам, че много скоро ще разберем как г-н Банев (Евелин Банев - Брендо) се поправя и превъзпитава много усърдно в затвора, за разлика от г-жа Иванчева например. И за разлика от нея, на която ще се наложи да изтърпи цялото си наказание, защото е толкова непоправима, ще бъде освободен предсрочно", коментира тогава новината бившият прокурор Андрей Янкулов, който в момента е служебен министър на правосъдието.

Освен 6-годишната си присъда тук, Банев има наказания за сходни престъпления, наложени от Италия и Румъния, съответно 10 и 20 години затвор. От определеното му от съда общо наказание отделно ще бъдат приспаднати почти една година в ареста в Италия, както и времето, в което Банев е в затвора в София - вече близо година.

Прокуратурата поиска отмяна на решението и преизчисляване на общото наказание, но това не беше възприето от съда. Съдиите изрично посочиха, че във внесения от държавното обвинение протест не е поискано увеличение на определеното общо най-тежко наказание, поради което съдът не може и да го разглежда.

Иначе присъдата в Италия на Банев е 20 години затвор за трафик на наркотици и за ръководител на престъпна група. В Румъния той е осъден на 10 години и шест месеца. Според българското законодателство обаче за тези престъпления се налага по-леко наказание, от което осъденият се възползва в пълна степен.

Брендо, който беше издирван години наред, се появи сам пред затвора в София сутринта на 24 юни 2024 г. И досега властите не са обяснили как точно се случи това.

МВР дължи обяснения на данъкоплатците за Брендо На Евелин Банев - Брендо едва ли му е било трудно да влезе в страната, като се има предвид, че разполага със сериозни финансови възможности.

Какви са условията

Според данните на Министерството на правосъдието, предоставени на "Сега", през 2024 г. от затворите на страната са освободени условно предсрочно 534-ма души, като не се води статистика за какво са били осъдени.

Темата за предсрочното освобождаване беше много актуално миналата година, когато се точеше съдебната сага на осъдената за корупция Десислава Иванчева, делото ѝ беше подмятано между инстанциите и в крайна сметка молбата ѝ получи "не" с аргумента, че тя не се е поправила. Затворническата администрация очакваше от нея да признае, че е осъдена справедливо. Явно при Банев нещата се са получили точно така.

Според НПК предложение за условно предсрочно освобождаване може да бъде направено от окръжния прокурор или началника на затвора, а може да бъде поискано и от самия осъден. За подаването на предложението, е нужно едновременно изпълнение на две условия - лишеният от свобода да е дал доказателства за своето поправяне и е изтърпял фактически не по-малко от 1/2 от наложеното наказание, а в случаите на опасен рецидив - на 2/3.