Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Разследването за загиналите в Граф Игнатиево военни пилоти е прекратено

Адвокатът на близките на пилотите обяви, че ще обжалва

04 Авг. 2026
Учебно-тренировъчният самолет L-39ZA „Албатрос“, който катастрофира на "Граф Игнатиево"
Александър Младенов/AERO
Учебно-тренировъчният самолет L-39ZA „Албатрос“, който катастрофира на "Граф Игнатиево"

Прекратява се разследването за трагичната авиокатастрофа в Трета авиобаза „Граф Игнатиево“, при която на 13 септември 2024 г. загинаха двама пилоти. Решението е на Военно-окръжния съд в Пловдив, който потвърди постановление на Военната прокуратура, че вината за инцидента е изцяло на загиналия пилот подполковник Петко Димитров. Вторият загинал пилот беше капитан Венцислав Дункин, съобщава БНТ.

Решението идва, след като близките на загиналите пилоти са обжалвали прокурорското постановление. Съдът и авиоекспертите са единодушни, че пряката причина за трагедията са действията на командира на екипажа, който е поел неоправдано висок риск при изпълнението на сложната въздушна фигура.

Прокуратурата се ядоса на МО, че обяви пилотите за виновни
Военната прокуратура в Пловдив, която разследва катастрофата с учебно-боен самолет в авиобаза "Граф Игнатиево", при която загинаха двамата пилоти, излезе с гневно съобщение заради изявленията на Министерството на отбраната от вчера.
СЕГА
16 Окт. 2024

Адвокатът на загиналите летци Петър Чалъмов заяви за обществената телевизия, че ще обжалва решението заради неизяснени обстоятелства както във фазата на следствието, така и във фактическата обстановка.

"СЕГА" припомня:

Двама пилоти загинаха при тренировка за демонстративните полети, които трябваше да се проведат в база "Граф Игнатиево". Това са най-добрите инструктори на военен учебно-тренировъчен самолет L-39 ZA „Албатрос“ у нас старши лейтенант Венцислав Дункин /роден 1996 г./ и майор Петко Димитров /роден 1973 г./.

Тогава висшите военни обявиха, че "загиналите са пилоти от 12 авиационна база в Долна Митрополия. Едни от най-добрите инструктори на този самолет L-39. Самолетът е бил технически изправен. Той е реновиран, капитално възстановителен ремонт е извършен".

На самолет L-39ZA е извършен ремонт по договор между Министерството на отбраната и AЕРО Vodochody AEROSPACE a.s. в Чехия и е приет след ремонта през юни 2024 г., съобщи по онова време официално МО. 

"Събраните към момента данни за авиоинцидента край "Граф Игнатиево" сочат, че най-вероятно пилотът и инструкторът са получили нареждане да изпълнят поредица от сложни маневри на пределно ниска височина и след това да кацнат", съобщи през 2024 г. БНТ.

Само преди дни, Министерството на отбраната, което има милиарден бюджет, се включи в кампанията за набиране на 7416,15 евро за 3-месечен курс за лечение на дете на загинал пилот и майка, която е офицер от българската армия. Това стана с пускането на съобщение на страницата на МО във фейсбук. То гласеше: "Приятели и последователи на страницата на Министерството на отбраната и Българската армия, отново се нуждаем от вашата силна съпричастност и вярваме във вашата безусловна подкрепа, за да застанем заедно зад каузата на малката Анастасия".

Ставаше дума точно за дъщеричката на загиналия пилот Венцислав Дункин, която е на годинка и половина и се бори за здраве и пълноценен живот. Летецът от 12-а авиационна база в Долна Митрополия, както и колегата му подполковник Петко Димитров загинаха на 13 септември 2024 г., след като самолетът им се разби при подготовка за демонстрационен полет край Граф Игнатиево. Анастасия Дункина е дъщеря на старши лейтенант д-р Елеонора Димитрова, която всеки ден се грижи за живота на другите, а днес води най-трудната битка - за здравето на собственото си дете.

Позицията на Министерството на отбраната във "Фейсбук" предизвика възмущение по социалните мрежи и в публичното пространство - как може ведомство с огромен бюджет и всевъзможни социални програми да не е отпуснало въпросната сума дори още преди тя да бъде поискана. Само за два дни хората събраха десетки и дори стотици хиляди евро. МО пък си изтри публикацията и обяви, че то е помогнало с жилище на майката и детето, както и че ще даде и финансови средства.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Граф Игнатиево

Още новини по темата

Близък приятел на Радев става шеф на ВВС в голям кадрил в армията
12 Март 2025

МО плаща спешно и без конкурс още над 230 млн. лв. заради F-16
13 Февр. 2025

Прокуратурата се ядоса на МО, че обяви пилотите за виновни

16 Окт. 2024

МО хвърли върху загиналите пилоти вината за авиокатастрофата
15 Окт. 2024

Според черната кутия ниският полет е причина за трагедията с военния самолет
30 Септ. 2024

Отдадоха последна почит на загиналите пилоти в Граф Игнатиево
21 Септ. 2024

Загиналите пилоти са правили 24 пъти упражнението, което ги уби
20 Септ. 2024

Прокуратурата ще разследва и организацията на фаталното авиошоу
19 Септ. 2024

Загиналите пилоти са повишени посмъртно в звание
18 Септ. 2024

Не е разчетена черната кутия на разбилия се военен самолет
17 Септ. 2024

Радев остро отхвърли възможността за оставки във ВВС
16 Септ. 2024

Три са версиите за катастрофата на военния самолет
14 Септ. 2024

Двама пилоти загинаха при катастрофа с военен самолет в Граф Игнатиево

13 Септ. 2024

Армията обяви грандиозно авиошоу в Граф Игнатиево
26 Авг. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Принципът "Да не се мина" забърка Благомир Коцев в нов скандал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завоят на ПБ към 2021 г. не замества липсващата изборна реформа
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки