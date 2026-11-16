В България е върната културно-историческа ценност, изчезнала от Бачковската света обител през 1999 г., съобщават от Апелативната прокуратура в Пловдив. Става въпрос за мощехранителницата от XVII век.

"На 11 ноември 2026 г. във връзка с издадена европейска заповед за разследване /ЕЗР/ от Окръжна прокуратура-Пловдив в гр. Талин, Естония, със съдействието на Евроджъст, на българските власти е била предадена изключителна културна ценност - мощехранителница от XVII век, отнета от Бачковския манастир през 1999 г", посочват от прокуратурата в официално съобщение. Действията са били в рамките на досъдебно производство за престъпление, че без съответно разрешение е изнесена извън границите на България културна ценност - 1 брой мощехранителница, собственост на Бачковската света обител „Успение Богородично“".

През месец май 2026 г. е била засечена интернет обява в уебсайта на естонски аукционен магазин за продажбата на мощехранителница. Установено е било, че нейните идентификационни белези отговаряли на отнетата реликва от Бачковския манастир. Тя имала сребърен осмоъгълен енколпион (реликварий), изработена по техниката на обкова, позлатена декорация, християнски и флорални изображения, както и надпис, указващ принадлежността й към обителта. Историческите източници сочат, че ценността е била изработена през 1645 г. със средства на проигумен йеромонах Матей, като от създаването си до момента на кражбата се е съхранявала неотлъчно в манастира, разказват от държавното обвинение.

Фактическите действия по предаването на вещта са осъществени от служители на националната полиция, на националното бюро на Интерпол и от представител на Министерството на културата - Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство.

Представителите на естонските власти са оказали пълно съдействие при изпълнението на ЕЗР и предаването на вещта.

Реликвата е била открита и установена благодарение на съвместната работа на полицейските служби на България и Естония и екип на Министерството на културата. Окръжна прокуратура-Пловдив е изготвила Европейска заповед за разследване /ЕЗР/ до естонските власти за спиране на търга, изземване на реликвата и връщането ѝ в България, като естонските власти са оказали пълно съдействия.

Към момента по досъдебното производство се извършват действия по разследването. Няма привлечени към наказателна отговорност лица.