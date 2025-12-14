Медия без
Измамници замесиха Бачковския манастир в схема с терапии

Днес, 10:26
Снимка: Архив

Измамници въвлекли Бачковския манастир в схема с фалшиви терапии за диабетици. В интернет те разпространили обява, в която твърдят, че монах от манастира лекува тежки заболявания. Обявата вече е свалена, но около 30 души са били подведени и са посетили манастира с надежда за изцеление.

За случая разказва йеромонах Паисий, който лично се е запознал със съдържанието на фалшивата обява. От манастира обаче не са подавали сигнал в полицията, тъй като не разполагат с информация кой стои зад измамата. По думите му е използвано напълно несъществуващо лице.

„Недоброжелателни хора са замесили името на Бачковския манастир, като са разпространили фалшива новина, че тук се подвизава монах на име Николай, който извършва чудеса и изцелява болни. Такъв монах или игумен не е имало в манастира повече от 100 години“, подчертава йеромонах Паисий.

От Светата обител са категорични, че никога не са препоръчвали лечение и не се занимават с медицинска дейност. „Ние се грижим за духовното състояние на хората. За здравословните проблеми има лекари“, заявява още йеромонах Паисий, като отправя призив хората да бъдат изключително внимателни с подобни „чудодейни“ обещания, които злоупотребяват с вярата и отчаянието на болните.

