Прокуратурата: Шофьорът, врязал се в автобус, е дишал райски газ

Софийският градски съд наложи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" на 21-годишния Виктор Илиев, който влетя в автобус в София и уби сирийски лекар. Той вече е повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост. В съдебната зала прокурор Събина Христова разкри, че задържаният е употребил райски газ преди да се качи зад волана, разказва Нова тв.

В автомобила му е открита бутилка с райски газ, налични са и свидетелски показания в тази посока. По думите на Христова при повдигане на обвинението този факт е взет предвид. Установено е, че автомобилът принадлежи на роднина на задържания, но е бил закупен на лизинг. През следващата седмице е трябвало да бъде прехвърлен на лизингоползвателя, разкри още Христова.

"Освен това поведението му като управляващ моторно превозно средство се е характеризирало с изключителна агресивност и арогантност. Същият не е спазвал установените правила за движение по пътищата и, както се установи и в днешното съдебно заседание, не е спирал на светофари със сигнализация в червено. Управлявал е с приблизителна, но неуточнена скорост, която със сигурност е била от порядъка на между 170 и 200 километра в час на територията на град София“, допълни още прокурорът.

Според автотехническата експертиза и автобусът, и лекият автомобил са били технически изрядни. Спирачен път не е имало.

Според прокуратурата налице са достатъчно доказателства, въз основа на които да се направи обосновано предположение, че обвиняемият Илиев е извършител на престъплението. Има и реална опасност той да извърши и друго престъпление. Проявеното нежелание да следва правилата по пътищата, с които той следва да е бил запознат, завишават неговата степен на обществена опасност.

Служебният защитник адвокат Албена Койчева съобщи, че Илиев има фрактури на гръбначния стълб, на прешлените и на ръката. Затова според нея той не е в състояние да се укрие. А условията в следствения арест не са подходящи за него, затова настоява за домашен арест.

"Всичко, което каза адвокатът, е така! Желая помилване!", каза Виктор Илиев пред магистратите.

21-годишният мъж, с шофьорска книжка от две седмици, се вряза с огромна скорост с автомобила си в автобус на градския транспорт на столично кръстовище и отне един човешки живот и рани петима души.

Лекар от Сирия е загиналият пътник при инцидента. 61-годишният д-р Иса Али е работил в столичната спешна помощ. Той живее в България от 40 години, като пристига в България едва 20-годишен. Тук завършва медицина, а последните години от живота си посвещава на бежанците.

Във фаталната вечер д-р Али е пътувал за летището, за да посрещне сирийско семейство.

Софийска градска прокуратура привлече като обвиняем водачът на автомобила 21-годишният Виктор Илиев и го оставиха под стража за 72 часа в болницата, където се намира. Той се отърва само със счупена ръка и счупени ребра. В същото време трима от пострадалите в жестоката катастрофа продължават да се борят за живота си, сред тях е и шофьорът на автобуса.

Междувременно под домашен арест с проследяваща гривна беше пуснато вчера от съда в Несебър 18-годишното момче, което с АТВ рани тежко двама възрастни и три деца в Слънчев бряг. То е с повдигнато обвинение за нанасяне на средна телесна повреда на повече от едно лице. В ход е и проверка в полицията в Бургас за това дали има се прикриват факти за инцидента.