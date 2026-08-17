Прокуратурата повдигна обвинения на трима от неонацисткия клуб

В домовете на някои от участниците в групата е открита литература с неонацистка идеология, съобщи заместник-окръжният прокурор на Пловдив Нено Димов на брифинг,.

Трима остават в ареста до 72 часа, обяви прокуратурата в Пловдив след като 18 души бяха задържани в клуб на неонацистка организация в града под тепетата. Сред задържаните имаше непълнолетни, а трима от арестуваните са в роднинска връзка – баща и синове. Полицията в Пловдив обяви, че част от тях имат връзка с убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Някои са криминално проявени, има и осъждани.

В ареста остават 42-годишен мъж, който е обвинен като организатор на групата, и двама помагачи - на 39 и на 18 години. От клуба са иззети флагове с нацистка символика, със свастики и други нацистки надписи и други артикули. В домовете на някои от участниците в групата е открита литература с неонацистка идеология, съобщи заместник-окръжният прокурор на Пловдив Нено Димов на брифинг.

18-годишното момче преди дни беше пуснато от ареста, след като получи обвинение за побой над двама непалци. Тогава стана ясно, че тийнейджърът е бил и по време на побоя над Георги Кузов на Младежкия хълм.

В клуба са се събирали членове на организацията „Кръв и чест“: Мястото е било проверявано и през 2023 г.