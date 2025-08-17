Медия без
Прокуратурата иска постоянен арест за шофьора, врязал се в автобус в София

Лекар от спешна помощ е загиналият сириец

Днес, 07:30
21-годишният шофьор се заби с огромна скорост в автобус в София
Очаква се днес прокуратурата да поиска мярка постоянен арест за обвиняемия за тежката катастрофа в София в ранните часове на петък. 21-годишният мъж, с шофьорска книжка от две седмици, се вряза с огромна скорост с автомобила си в автобус на градския транспорт на столично кръстовище и отне един човешки живот и рани петима души.

Лекар от Сирия е загиналият пътник при инцидента. 61-годишният д-р Иса Али е работил в столичната спешна помощ. Той живее в България от 40 години, като пристига в България едва 20-годишен. Тук завършва медицина, а последните години от живота си посвещава на бежанците.

Във фаталната вечер д-р Али е пътувал за летището, за да посрещне сирийско семейство.

Софийска градска прокуратура привлече като обвиняем водачът на автомобила 21-годишният Виктор Илиев и го оставиха под стража за 72 часа в болницата, където се намира. Той се отърва само със счупена ръка и счупени ребра. В същото време трима от пострадалите в жестоката катастрофа продължават да се борят за живота си, сред тях е и шофьорът на автобуса.

Междувременно под домашен арест с проследяваща гривна беше пуснато вчера от съда в Несебър 18-годишното момче, което с АТВ рани тежко двама възрастни и три деца в Слънчев бряг. То е с повдигнато обвинение за нанасяне на средна телесна повреда на повече от едно лице. В ход е и проверка в полицията в Бургас за това дали има се прикриват факти за инцидента.

 

