Прокуратура прати на съд мъж за изгорено знаме на ЕС

БГНЕС архив За разлика от запалилия знамето, прокуратурата сериозно боксува в наказването на хората, които запалиха и заляха с червена боя сградата на ЕК в София

Прокуратурата даде на съд мъж, който е запалил знаме на Европейския съюз пред Централната банка, като го обвинява в извършването на престъпление по глава Първа от Наказателния кодекс. Това става ясно от официално съобщение на държавното обвинение.

"Софийска градска прокуратура (СГП) внесе в Софийски градски съд (СГС) постановление, с което предложи обвиняемият М. М. да бъде признат за виновен в извършването на престъпление по Глава Първа на НК и да бъде освободен от наказателна отговорност, като му бъде наложено административно наказание", пишат от прокуратурата. Става дума за разпоредбата на чл.108 "а" от НК, която гласи, че "който по какъвто и да е начин опетни герба, знамето или химна на Република България, или знамето или химна на Европейския съюз, се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба до три хиляди лева".

М. М. е привлечен към наказателна отговорност за опетняване на знамето на Европейския съюз, като на 22.02.2025 г. около 13,30 ч. в гр. София на площад „Княз Александър I“ № 1, пред сградата на Българска народна банка, го запалил и то било унищожено.

Деянието е извършено по време на протестите, проведени на 22.02.2025 г.

От доказателствата по делото се установява, че запаленото знаме носи белезите на знамето на Европейския съюз. Назначена по делото комплексна експертиза дава заключение, че дори при липса на точно геометрично построение и прецизно идентифициране на стойностите на цветовете, наличните белези са достатъчни за разпознаване на знамето на Съюза, посочват от държавното обвинение.

В случая са налице предвидените в закона основания за приложение на разпоредбата за освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемия с налагане на административно наказание. Това е така, защото за престъплението е предвидено наказание лишаване от свобода до две години или глоба до три хиляди лева, обвиняемият е неосъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност, няма подлежащи на възстановяване имуществени вреди.

Делото е насрочено от съда за разглеждане в открито съдебно заседание.