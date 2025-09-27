Кирил Петков: Най-дълбокият актив на Русия в България е Пеевски

"Продължаваме промяната" провежда днес и утре Общо събрание за избор на нови ръководни органи на партията. Събитието е в "Интер Експо Център" в София.

На Общото събрание делегатите трябва да изберат председател и членове на Изпълнителния съвет, Националния съвет, Контролния съвет и Етичната комисия на партията. Ще бъдат гласувани и промени в устава на партията, както и нова политическа платформа на формацията.

В края на юни Кирил Петков подаде оставка като съпредседател на „Продължаваме промяната“ след скандал, свързан с твърдения за оказван натиск на районните кметове на „Люлин“ и „Младост“ за обществени поръчки. Преди това Петков депозира оставката си и като народен представител. На продължило повече от седем часа заседание на Националния съвет на „Продължаваме промяната“ беше решено, че Асен Василев остава единствен председател на партията до провеждането на отчетно-изборно Общо събрание на 27-28 септември.

Коалицията с "Демократична България" (ДБ) е без алтернатива, посочи евродепутатът и бивш председател на парламента Никола Минчев в началото на конгреса.

Първи пред колегите си говори Кирил Петков, който номинира кмета на Варна Благомир Коцев, който е в ареста вече трети месец, за Изпълнителния съвет на партията, предаде БГНЕС. Колкото до председателското място - Петков вярва на Асен Василев за този пост.

Нулевата толерантност към корупцията е основният приоритет на ПП, каза още Петков.

Бившият премиер обърна внимание, че врагът до този момент има едно превъзходство, че е бил на терена много години и много от тези кадри, които в момента разрушават тъканта на държавността в България, са готвени от 25 години. "Ние трябва да имаме същата програма - да знаем, че след 20 години хора от тук и хора, които ще се присъединят, са събрали достатъчно опит, за да водят държавата напред по начин, по който да могат да бият тези от 25 години тренирани от всякакви служби и мафиоти", каза той.

Според него ПП трябва да отвори каналите на комуникация с привържениците на "Възраждане", на ГЕРБ, на ДПС. "България в сърцето на Европа - няма алтернатива, няма Изток, и там трябва да остане и ние трябва да се борим за това", категоричен е обаче бившият съпредседател на формацията, макар "Възраждане" да са откровено проруска партия.

"След 10 години проевропейско управление на България - 100% зависимост от руски газ, 100% зависимост от руски петрол, 100% зависимост от ядрено гориво, никакви данъчни постъпления от "Лукойл", построен "Турски поток" за 2 години, който заобикаля Украйна, непостроена гръцка връзка, 70 ГРУ агенти, които се разхождат свободно напред-назад из България, най-високият паметник на столицата на Червената армия и европеецът Борисов, получил ордена "Ломоносов" за неговото запазване", изреди още Петков по адрес на ГЕРБ. И допълни, че може би най-дълбокият актив на Русия в България е Пеевски.

Видеобръщение към делегатите направи Свеня Хан - председател на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ) и призова за незабавното освобождаване от ареста на "Благомир Коцев и другите политически затворници". "Трябва да се спазват правата, институционалната независимост и презумпцията за невинност. Българската демокрация е по-силна, когато политическата конкуренция се решава в изборните урни, а не чрез натиск и сплашване. Промяната никога не е лесна, но тя е мисия", посочи още тя.

Председателката на либералната група "Обнови Европа" в Европейския парламент Валери Айе също имаше послание към конгреса, като отново спомена Коцев. "Българската демокрация в момента преминава през много тревожен период, застрашена от едно правителство, което множи атаките си срещу правосъдието. Ние сме дълбоко угрижени от задържането на няколко представители на опозицията, включително на кмета на Варна - Благомир Коцев".

Пред седмицата от "Обнови Европа" поискаха замразяване на плащанията към България по Плана за възстановяване именно заради ареста на Коцев.