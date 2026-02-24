"Правосъдие за всеки" свика нов митинг "Сарафоff, чао"

"Инициативата "Правосъдие за всеки" свиква днес от 18.30 ч. пред Съдебната палата нов митинг срещу изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Протестът е под наслов " "Сарафоff - Операция нищожен".

„Време е Съдебната власт да бъде освободена от вечния Борислав Сарафов, който от три години е узурпирал поста главен прокурор и отказва да го освободи, въпреки че и законът го задължи да направи това на 21 юли 2025 г., посочва организацията на страницата си във Фейсбук.

Митингът довечера ще е и в подкрепа на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов, който свика заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, за да бъде избран легитимен временен главен прокурор.

Във вторник лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев "всички български граждани да излязат на протеста, за да може, както свалихме правителството, сега да свалим Сарафов". Той прикани Румен Радев да подкрепи протеста на "Правосъдие за всеки" и така да покаже, че "и с действия, а не само с думи, ще се бори срещу Бойко Борисов и Делян Пеевски".

Василев коментира, че най-сетне имаме правосъден министър, който е поставил остро въпроса за отстраняване на "незаконния" ръководител на държавното обвинение от поста.

Министър Янкулов внесе искане за освобождаването на Борислав Сарафов в Пленума на ВСС и насрочи заседание по тази точка 26 февруари, четвъртък.

„Сарафов е политическо назначение на ДПС и изпълнява безпрекословно политически поръчки, като държи цялата прокуратура в желязна хватка, управлява я еднолично и определя по какво да се работи и по какво не. Сарафов лично „закри следствието“ по трагедията „Петрохан“, като заяви в първия ден на разследването, че става въпрос за секта, педофилия и масово самоубийство, изключвайки всички други версии“, посочват от „Правосъдие за всеки“. И припомнят, че Сарафов е потулил разследването „Осемте джуджета“, разкриващо големите зависимости и пороци на съдебната система.

„Сарафов се опита да се намеси в работата и погази независимостта на Върховния касационен съд, заявявайки, че при върховните съдиите и лично при председателят на ВКС имат политическа зависимост. Всъщност цялата наказателна колегия на ВКС се произнесе ясно и категорично, че той не може да заема поста главен прокурор след 21 юли 2025 година.