Подсъдимият по делото "Дебора" излиза на свобода под гаранция

Срещу 10 000 лв. Георги Георгиев напусна килията днес

Днес, 17:52
Георги Георгиев днес.
БГНЕС
Георги Георгиев днес.

Подсъдимият по делото "Дебора" Георги Георгиев напуска ареста, където се намира в последните над две години. Пловдивският окръжен съд потвърди определението на първата инстанция, с което мярката му за неотклонение беше изменена от "задържане под стража" в "парична гаранция". Окръжните съдии обаче намалиха размера ѝ от 25 000 лева на 10 000 лева, съобщиха от съда.

Обезобразяването на 18-годишната Дебора Михайлова през 2023 г. скандализира цялата страна и дори доведе до законодателни промени, свързани с домашното насилие. По случая беше обвинен бившият приятел на Дебора Георгиев. Той е подсъдим по три обвинения - за причинена с особена жестокост и по особено мъчителен начин многостепенна средна телесна повреда, за принуда и за закани с убийство спрямо момичето.

След отвод на всички съдии делото "Дебора" беше прехвърлено от Стара Загора в Пловдив. По искане от защитата състав на Районен съд - Пловдив също се оттегли и процесът започна отначало.

Сега окръжният съд приема, че опасността Георгиев да извърши ново престъпление съществено намалява за периода, който е прекарал в ареста. Съдът отчита, че мярката за неотклонение има същностни разлики с наказанието, което се налага за извършено престъпление. И една от най-съществените разлики е, че мярката за неотклонение действа заедно с действието на принципа за невиновност до доказване на противното с влязла в сила присъда. Обоснованото подозрение за съпричастност към престъпленията, в които подсъдимият е обвинен, вече не е достатъчно, за да оправдае продължаващото задържане. В тази връзка е и съдебната практика на Европейския съд за правата на човека, мотивират се окръжните съдии. Тяхното определение е окончателно.

Георгиев още днес напусна ареста. "Беше много трудно. Искам да си видя детето, нищо друго. Не съм виновен. Надявам се това да се докаже. Ще търси правата си навсякъде", каза той на репортерите, предаде Нова тв.

 

