Искаха отвод на заседателка по делото "Дебора", защото е нападана от маскирани

Адвокатите на подсъдимия по делото "Дебора" Георги Георгиев поискаха отвод на съдебна заседателка по делото, защото също била нападната от маскирани преди години и проявила негативно отношение към клиента им, съобщава Фокус.

"Тя е била нападната от двама маскирани, които са ѝ отнели сума, предназначена за операция. Смятаме, че такъв човек не може да бъде обективен по подобно дело, където отново става дума за нападение с маска и за нанасяне на телесна повреда“, твърдят адвокатите. Това се случило през 2015 г.

Съдът отхвърли искането за отвод на заседателката. Тогава адвокатите поискаха отвод на целия съдебен състав, но и това бе отхвърлено.

Исканията за отвод дойдоха в деня, в който Пловдивският районен съд провежда поредното заседание по делото "Дебора". Подсъдим по случая е Георги Георгиев, обвинен от прокуратурата в нанасяне на множество порезни рани с макетен нож върху Дебора Михайлова, остригване на косата ѝ и отправяне на заплахи за убийство. През август окръжните магистрати решиха да го пуснат на свобода под парична гаранция от 10 000 лв

Делото върви с повторен разпит на Дебора Михайлова при закрити врата. Това се налага, защото процесът тръгна наново през януари т.г., след успешен отвод на съдебния състав, отново след искане на адвокатите на Георгиев. Сега всички разпити и експертизи се повтарят отново.

На влизане в залата Дебора каза, че продължаващото вече повече от две години дело я изтощава емоционално. „Очаквам отново да бъда разпитана и ще кажа това, което е било. За мен е много трудно, но щом се налага и законът го изисква, въпреки че не смятам, че жертвата трябва да бъде връщана милиони път към ситуацията“, каза младата жена.

Защитниците на Георгиев коментираха, че има назначена психолого-психиатрична експертиза, която според тях не е изследвала поведението на младата жена. „Хубаво е да слушат показанията ѝ, защото голяма част от показанията са еднопосочни. Много назад във времето е имало комуникация между двама души, които са били влюбени, а се оказва, че това са закани за убийство“, обяви Петко Кънев, адвокат на Георгиев.