Планинската спасителна служба закрива тел. 1470

Планинската спасителна служба информира всички любители на планината, че закрива кратък номер 1470.

Причините за решението са, че с навлизането на единния номер за спешни повиквания 112 все по-малко хора използваха краткия номер за връзка с ПСС. Системата на тел. 112 дава по-големи възможности за връзка с дежурните планински спасители при инцидент в райони с по-слабо покритие на сигнал от мобилните оператори и през последните години е доказано най-лесният начин сигналът да достигне до Централния денонощен пост на ПСС, обясняват от службата.

На тел. 1470 ежедневно се получаваха множество грешни (а понякога и злонамерени) обаждания, несвързани с инциденти в планините, като по този начин блокираха аварийните телефонни линии и затрудняваха работата на дежурните спасители, обясняват още планинските спасители.

Занапред продължават да се ползват аварийните телефони на Централния денонощен пост на ПСС в София:

– тел. 112, през който се иска конферентна връзка с ПСС;

– 02 963 2000;

– 0887 100 237;

– 0887 100 238.

След обаждане на тези телефони дежурният спасител ще информира съответното звено на ПСС, от където случаят ще бъде поето по установения за всеки район тактически план за реакция.

Трудности

"Планинската спасителна служба все още не е достатъчно финансирана, липсват специален закон или разпоредби, регламентиращи работата на планинските спасители, а категорията на труд на колегите ми е най-ниската", коментира за БТА директорът й Емил Нешев по повод днешния Международен ден на планинското спасяване. По думите на Нешев, субсидията за спасителната служба за тази година е леко занижена, което ще доведе до различни затруднения. "Трудно намираме планински спасители, имащи особени качества и умения, които да са съгласни да рискуват живота си, добави той. Освен ниското заплащане на щатните спасители, друг проблем е категорията на труд - трета, с която се пенсионират те", посочи той. По думите му през септември предстои среща в социалното министерство, на която ще бъде обсъдена темата за евентуална промяна в категорията на труд на планинските спасители. Според Нешев е нужно да се въведе специален режим на движение за автомобилите на спасителната служба.