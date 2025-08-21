Пет 9-етажни блока ще се строят в "Мотописта"

Застрояването на югоизточната част на "Мотописта" вчера бе одобрено от експертния съвет по градоустройство към Столична община, съобщи във "Фейсбук" кметът на "Триадица" Димитър Божилов. Районната администрация има последователна позиция против тази идея и принципни резерви към проекта, коментира той.

С вчерашното решение се допускат седем сгради в предназначения за застрояване терен.

Шест от сградите са жилищни, като пет са по девет етажа, а една с височина 10 м на кота корниз. Седмата сграда е спортна зала на две нива. Част от сградите са отпаднали от разработката след настоятелни възражения на района, че се засенчва сградата на филиала на първолаците на 104 ОУ, обясни Божилов. Отпаднали са две от планираните сгради в северозападната част на "Мотописта" - УПИ XV и УПИ III, като терените се приобщават към отреждането за спорт и атракции. Там няма да се строи, допълни той.

Проектът трябва да мине и през комисията по екология на Столичния общински съвет, защото се предвижда премахването на над 12 дървета.

"Казусът преминава към правомощията на кмета на Столична община. С него сме единни, че най-целесъобразният вариант е територията на "Мотописта" да бъде придобита от общината съгласно предвиден за целта в закона ред. Цялостното решение за тази прекрасна и знакова част на "Триадица" и София следва да бъде решена публично и прозрачно, при отчитане интересите на всички страни. За мен е супер важно да се съобразят десетките становища на граждани и съседи, които поставиха ясно своите искания: "Мотописта" да бъде общински парк, зелено място за отдих и повод за гордост на квартала, който носи неговото име", коментира още районният кмет.

Как изглежда теренът в момента: