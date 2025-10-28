Медия без
Парламентът заседава извънредно за заплатите на лекарите

Промените в Закона за лечебните заведения са единствена точка в дневния ред

Днес, 07:39
Промените за заплатите бяха приети на първо четене, преди депутатите да излязат в лятна ваканция.
Народното събрание ще заседава извънредно днес, за да обсъди промените в заплащането на младите лекари и медицинските сестри. Резултат от заседанието не се очаква въпреки множеството законопроекти с различни механизми на увеличение на заплатите. Причината е, че ГЕРБ обяви миналата седмица, че решението за възнагражденията ще бъде прокарано през бюджета на здравната каса. Въпреки това положение, в петък „Продължаваме Промяната“ събра подписи за свикването на извънредно заседание и председателката Наталия Киселова нямаше избор, освен да го насрочи.

"На коалиционен съвет е решено исканията на младите лекари като нива на възнаграждения да бъдат удовлетворени. Намерили сме бюджетни възможности как това да се случи, каза Ангелов. Вариантът, който сме намерили, не се съдържа в нито един от предложените три законопроекта. Нивата на плащане ще бъдат разписани в Закона за бюджета на Национална здравноосигурителна каса, обясни председателят на здравната комисия Костадин Ангелов от ГЕРБ.

Исканията на протестиращите от месеци медици е основното възнаграждение на лекар да се обвърже със средната заплата за страната и да е 150% от нея. Медицинските сестри също настояват за увеличение, като за тях и акушерките нивото трябва да се повиши на 125% от средната заплата.

