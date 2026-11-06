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Основателят на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев почина

Днес, 14:06
Константин Тренчев
БГНЕС
Константин Тренчев

След кратко боледуване на 71 години е починал синдикалният деец Константин Тренчев. За кончината му съобщиха от Конфедерацията на труда "Подкрепа", чийто основател и почетен президент беше той.

Тренчев ще бъде запомнен и като един от хората, положили основите на СДС. Между 1990 г. и 1991 г. е член на Националния координационен съвет на формацията.

През 2015 г. той се отказа от ръководството на синдиката и беше избран като негов почетен президент.

Поклонението ще се състои на 9 ноември от 12:00 ч. в катедралния храм "Св. Неделя" в София. 

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