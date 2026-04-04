На Цветница Гората.бг подарява 65 000 дръвчета в София

04 Апр. 2026
Инициативата на Гората.бг всяка година предизвиква огромен интерес

Гората.бг обяви в профила си във Фейсбук инициатива, посветена на пчелите. В неделя на Цветница организаторите ще раздадат безплатно 65 000 плодни и декоративни дръвчета в градината на НДК. 

"На Цветница подаряваме 65 хиляди дръвчета, храсти и цветя:

Плодни: малини Херитидж, кайсии зарзали, ароматни дюли, череши махалебки, орехи, праскови, бадеми, сливи жълта афъзка, ябълки. 

Декоративните, които също са медоносни, са:  норвежки клен, лилави люляци, медоносни липи, хималайски кедър, американски червен дъб, бели брези, цъфтяща спирея "Майски сняг", бяла върба (за Цветница), приказно цъфтящи текоми, ясен сухоустойчив, красиви чинари, бряст, дъбове, бели кестени, акации, върба "Хакуро", пауловния, каменен дъб, тополи. "

Организаторите ще се в градината на НДК от 8 до 17 часа. Дръвчетата ще се раздават от 10.30 ч.

 

