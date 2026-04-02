В София започва строежът на нов национален център за деца

Нов национален център за децата ще бъде изграден в столицата. Къщата на децата ще е общностен център за работа с деца и родители и ще предлага 5 вида социални услуги.

"Къщата на децата" е проект на "Национална мрежа на децата". Идеята е в новия център децата и младите хора да развиват различни умения като познаване на правата и ролята на институциите, финансова грамотност, предприемачество, здравна култура, екология и лидерство. Ще бъде осигурена и подкрепа за родителите и семействата в грижата и общуването с децата.

В центъра ще се акцентира и върху придобиването на трудови умения и участие в управлението на дейностите - особено за младежи, които излизат от институции или приемна грижа.

Къщата на децата се реализира в партньорство с „Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - София“ и Фондация „Конкордия България“. Общият бюджет е над 51 млн. евро, а изпълнението е планирано до септември 2028 г.

„Градът е по-силен заради възможностите, които създава. „Къща на децата“ е точно това - дом на възможности за всяко дете", коментира кметът Васил Терзиев. Социалният министър Хасан Адемов изтъкна, че първата копка се прави в Световния ден за информираност за аутизма. „Това пространство ще бъде и тяхно пространство. Бъдете упорити. Аз съм уверен, че този проект ще даде началото на нова, съвършено различна политика за закрила на децата и че всичко това, което правите, ще бъде в интерес на децата.“, коментира Адемов.