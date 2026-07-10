МВР хвана крадците, които атакуваха банка с кола

МВР хвана крадците, които се врязаха с кола в банков клон във Вълчедръм, за да откраднат банкомат в деня на даване на пенсии.

Директорът на ОД-МВР Монтана ст.комисар Иван Аврамов обясни пред Нова тв, че извършителите са двама, които не са местни. "Единият е задържан на територията на ОД-МВР Плевен, а другият – в Шумен. Деянието е извършено с чужд автомобил, а номерата са сменени", заяви той. И двамата са криминално проявени и осъждани.

Районният прокурор на Монтана Емил Овчаров заяви, че предоставянето на допълнителна информация би затруднило разследването. "В хода на разследването са събрани доказателства и са повдигнати обвинения на извършителите. Така те биха получили наказание между 1 и 10 години лишаване от свобода", каза той.

Извършителите са се врязали с колата в банката, за да откраднат вътрешното тяло на банкомата, монтиран на фасадата, заедно с намиращата се в него сума пари. Сигналът за престъплението е подаден от охранителна фирма. На място е установено, че опитът е неуспешен. Сигналът за престъплението е получен в нощта на 7 юли в районното управление в Лом и е в ден, в който се изплащат пенсиите, а банкоматът е бил пълен с пари.