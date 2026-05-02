Мотористи и ремонт променят движението в София

sofiariders Мотосезонът ще бъде открит днес в София след промяна на плановете заради метеорологичните условия

Официалното откриване на мотосезон 2026 в София и ремонт на релсовия път по бул."България" ще променят движението на автомобили и трамваи в някои участъци на столицата.

Мотосезонът

ще започне с мотоциклетно шествие, което стартира днес в 10:00 от пл. „Княз Александър I Батенберг“. От Sofia Riders (iдружението „Софийски мотористи“) очакват хиляди мотоциклетисти, приятели и гости, за да дадат заедно старта на новия сезон. Основен акцент събитието си остава пътната безопасност, отговорното каране и посланието, че мотоциклетистите са активна и отговорна част от обществото.

Заради шествието ще има промени в движението . Още от 5:00 до 12:00 се забранява престоят и паркирането на паркинга на пл. „Княз Александър I”. Oт 09.00 часа до 12.00 часа на 02.05.2026 г. се забранява влизането на автомобили, с изключение на превозните средства, обслужващи събитието, по бул. „Цар Освободител“ в участъка между бул. „Княз Ал. Дондуков“ и ул. „Г. С. Раковски“. До 20:00 часа днес се забранява престоят, паркирането и влизането, с изключение на автобусите на градския транспорт, по локалното пътно платно на Околовръстен път в участъка между пътен възел „Бояна” и НИМ. От 13:00 до 16:30 ч. днес се забранява влизането на пътни превозни средства по южното пътно платно на Околовръстен път в участъка между ул. „Ал. С. Пушкин” и пътен възел „Бояна”.

От 12:00 до 20:00 ч. се променят частично маршрутите на автобусни линии 63 и 111, както следва:

>>> № 63 (посока кв. Бояна) – от бул. „Бр. Бъкстон” надясно по Околовръстен път, наляво по ул. „Ал. С. Пушкин”, надясно по ул. „Иваница Данчев“ и по маршрута си, в обратна посока маршрутът не се променя. Закриват се и спирки: с код 1464 „НИМ“; с код 0262 „Гробищен парк Бояна“; с код 1448 „Резиденция Бояна“;

>>> № 111 (посока ж.к. „Младост”) – от бул. „Никола Петков” надясно по ул. „Ал. С. Пушкин”, наляво по ул. „Даскал Ст. Попандреев”, надясно по Околовръстен път и по маршрута си. В обратна посока маршрутът не се променя. Закриват се и спирки: с код 0279 „Бул. Ал. Пушкин“; и с код 1464 „НИМ“.

Ремонт на трамвайно трасе

по бул. „България“ (в участъка между бул. „Витоша“ и бул. „Тодор Каблешков“) налага въвеждане на временна организация на движението за два дни - от 4:30 ч. днес до 18:00 ч. на 3 май. То засяга трамвайните линии 1,7 и 27, съобщава Столична община.

Трамвайна линия 1 няма да се движи и в двата дни, а трамвайни линии 7 и 27 ще се движат по променен маршрут до кв. „Иван Вазов“.

Разкрива се временна автобусна линия 7ТМ, която ще обслужва маршрута между НИМ и централната градска част, с основни спирки по бул. „България“, бул. „Витоша“ и бул. „Пенчо Славейков“. В часовете от 12:00 до 18:00 днес маршрутът ще бъде скъсен само до района на кв. „Манастирски ливади“, заради откриването на мотосезона.