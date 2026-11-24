ventusky.com Местата, на които се очакват снеговалежи в събота, са оцветени в синьо

Зимата идва на малки стъпки, типично за ноември. Истинската зима започва на 27 ноември, когато след затопляне от утре, в събота идва ново застудяване, каза синоптикът Анастасия Стойчева в интервю пред БНР.

"В събота ще е денят - започва понижаване на температурите и отново застудяване, което изглежда ще е със снеговалежи, но не като вчерашните, а ще се натрупа и ще се задържи снежна покривка. Трябва да сме готови. В събота и неделя ще дойде зимата", предупреди Стойчева.

В неделя в София и в Западна България снегът ще навали.

"Още нещо опасно ще има в северозападната част на страната. С това затопляне и ниските температури очакваме дъжд - в сряда срещу четвъртък. Поледици ще има - опасно явление, почти не може да се реагира и затова нека да бъдем внимателни", съобщи Анастасия Стойчева.

А след снега следващите дни, началото на декември ще е по-спокойна за валежите и "ще има ниска облачност и мъгла": "При слабото затопляне очакваме в котловините и долините на реките отново мъгла, често е под 50 м видимост, тя е най-типична за декември и януари за нашата страна.", каза още Стойчева.

Нещата се развиват в посока на потенциално тежка зимна обстановка. Вероятно някои ще кажат, че се опитваме да плашим хората или да търсим сензация. Но нека погледнем какво показват актуалните моделни прогнози за края на ноември и началото на декември, пише и Meteo Balkans. Според прогнозите съществува риск от значителен снеговалеж, който при определени условия може да доведе до сериозни затруднения. Става дума за тежък, мокър сняг, който се натрупва бързо, затруднява почистването на пътищата, чупи клони и дървета и може да причини аварии по електропреносната мрежа.

Допълнителен проблем е очакваното арктично нахлуване. Ако прогнозираният сценарий се реализира, температурите в края на ноември и началото на декември ще се понижат значително. На места са възможни минимални стойности между -10 и -15°C.