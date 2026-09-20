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Метеоролозите предупредиха за вятър от над 70 км/ч в понеделник

НИМХ обяви жълт код за опасно време в 13 области

Днес, 18:30
НИМХ

НИМХ обяви жълт код за силен вятър в 13 области от страната в понеделник. Това са Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Русе, Велико Търново, Габрово, София-област, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора и Сливен, предава Би Ти Ви.

На места поривите ще достигат до 72 км/ч.

С ориентирането на вятъра от северозапад в страната ще започне да нахлува студен въздух. Въпреки временните увеличения на средната и висока облачност, денят ще премине почти без валежи. Температурите в Западна България ще започнат слабо да се понижават, докато в източните райони ще се задържат високи. Минималните стойности ще бъдат между 12° и 17° (около 13° за София), а максималните ще варират от 26° до 31° (около 26° в столицата).

По морското крайбрежие ще бъде предимно слънчево, с временни заоблачавания следобед и вероятност за слаб дъжд на места по северното Черноморие. Максималните температури на въздуха ще са между 25° и 28°, а морската вода остава сравнително топла – между 23° и 24°, при вълнение от 2-3 бала.

В планините също ще преобладава слънчево време, но следобед главно в Рило-Родопската област са възможни краткотрайни превалявания. Ще духа умерен до силен северозападен вятър, като максималните температури ще достигнат около 21° на 1200 метра и около 13° на 2000 метра надморска височина.

Източник: https://btvnovinite.bg/bulgaria/zhalt-kod-za-silen-vjatar-v-ponedelnik.html?campaignsrc=clipboard

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Ключови думи:

силен вятър, прогноза, метеоролози

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