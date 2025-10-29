Медия без
Кметът на Дупница е осъден за закана към шефа на полицията

Ще обжалвам, заявява Първан Дангов

Днес, 18:37
Първан Дангов
Първан Дангов

Кметът на Дупница Първан Дангов получи присъда "лишаване от свобода“ от 3 месеца с 3-годишен изпитателен срок за закани срещу шефа на полицията Йордан Зарев. Това съобщи официално прокуратурата.

Присъдата е постановена от състав на Районния съд в Благоевград, тъй като делото беше гледано там, след като всички съдии в дупнишкия съд си направиха отвод. Тя не е окончателна.

Случаят е от 15 март 2024 г. Тогава кметът Дангов се обадил по телефона на временно изпълняващия длъжността началник на районното управление на МВР в Дупница старши инспектор Йордан Зарев. С агресивен тон изразил възмущението си  заради изпратени от него писма, с които се изисквали копия от документи на общината. Зарев обяснил, че действията са във връзка с разпореждане на прокуратурата и указания на наблюдаващия прокурор. 

В отговор на това Дангов се заканил с престъпление срещу личността на длъжностното лице по повод изпълнение на служебните му задължения, както и срещу неговите близки. Тази закана предизвикала у пострадалия основателен страх за осъществяването ѝ и притеснение за семейството му, пише в решението. Заканата била: "Ще съсипя и теб, и семейството ти", твърди прокуратурата и добавя, че в следващите дни здравословното състояние на пострадалия се влошило, поради което той потърсил медицинска помощ.

Още в началото на досъдебното производство Дангов каза, че не е притеснен и че този процес е плод на политически атаки срещу него, разказва БНР и добавя, че той не е и особено притеснен и по повод присъдата. "Нататък ще има обжалване пред по-горна инстанция, така че не сме съгласни и аз не съм съгласен с това, което е постановено от съдията. Ще обжалвам", казва кметът, цитиран от националното радио.

Първан Дангов

