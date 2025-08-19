Катастрофа на тирове блокира АМ "Хемус" край София

Катастрофа между два тежкотоварни камиона доведе до временно прекъсване на движението по АМ "Хемус", съобщи агенция "Фокус". Инцидентът е станал на малко преди 12:00 ч. в района на 16-и км. Шофьор на камион, движещ се в посока София, губи управлението и преминава разделителната мантинела и се блъска в друг, който пък се движи към Варна.

При катастрофата единият камион се е преобърнал, но няма сериозно пострадали. Образували са се обаче километрични опашки. Трафикът към Варна се пренасочва по път I-6 София - Саранци - път III-1001 Горно Камарци - път I-1 София - Ботевград - АМ "Хемус". Към 13:20 ч. бе възстановено движението на леки автомобили по магистралата, но камионите все така се пренасочват по обходния маршрут.