Катастрофа на тирове блокира АМ "Хемус" край София

Инцидентът предизвика километрична опашка в посока към Варна

19 Авг. 2025Обновена
Мястото на катастрофата на АМ "Хемус".
Фейсбук: Катастрофи в София
Мястото на катастрофата на АМ "Хемус".

Катастрофа между два тежкотоварни камиона доведе до временно прекъсване на движението по АМ "Хемус", съобщи агенция "Фокус". Инцидентът е станал на малко преди 12:00 ч. в района на 16-и км. Шофьор на камион, движещ се в посока София, губи управлението и преминава разделителната мантинела и се блъска в друг, който пък се движи към Варна.

При катастрофата единият камион се е преобърнал, но няма сериозно пострадали. Образували са се обаче километрични опашки. Трафикът към Варна се пренасочва по път I-6 София - Саранци - път III-1001 Горно Камарци - път I-1 София - Ботевград - АМ "Хемус". Към 13:20 ч. бе възстановено движението на леки автомобили по магистралата, но камионите все така се пренасочват по обходния маршрут.

Ключови думи:

катастрофа, Магистрала Хемус

