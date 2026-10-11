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Идването на Буданов не било организирано от МВнР

Секретарят на Външно не отговори дали България е питала Русия и Украйна чии дронове удариха двата кораба

Днес, 11:35
Ради Найденов
bTV
Ради Найденов

Министерството на външните работи не е организирало визитата на началника на кабинета на украинския президент и няма информация за срещите му в България.

Това заяви постоянният секретар на МВнР Ради Найденов пред bTV, като каза още, че не може да коментира колко време Кирило Буданов е бил в България. Вчера и министър Велислава Петрова обяви, че няма идея какво е говорил Буданов с премиера Румен Радев, защото не е присъствала. Днес Найденов допълни само, че "понякога политическите ръководители провеждат неформални разговори, за да обменят информация и мнения по важни въпроси".

Той не отговори конкретно на въпроса дали България е искала информация от Украйна и Русия за произхода на дроновете, поразили двата търговски кораба в икономическата морска зона на нашата страна. Измъкна се с витиевато обяснение, че обменът на информация между държавите ставал по различни канали – дипломатически или чрез преки контакти. А пък като член на ЕС и НАТО България обменяла информация и със съюзниците си.

Имало различни хипотези, рече Найденов, но било необходимо първо да се установят фактите. И докато не се стигнело до фактите "има една тайна, която е необходима, за да можем да стигнем до истината".

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