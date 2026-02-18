Съдията Емил Дечев стана служебен вътрешен министър

Изненадващ микс от политически фигури и представители на неправителствения сектор се виждат сред проектокабинета, предложен от кандидата за служебен премиер Андрей Гюров. Той представи номинациите си за министри пред президента Илияна Йотова, която определи подуправителя на БНБ за ръководител на служебното правителство. В списъка с министри има имена, познати от предходни служебни правителства, като се прави и явен жест към електората на АПС - групата на Ахмед Доган, на която бившият президент Румен Радев връчи третия проучвателен мандат.

Вицепремиер по еврофондовете в кабинета "Гюров" ще бъде Мария Недина. Недина има опит в областта на еврофондовете като служител на МОСВ и началник на кабинета в министерството по времето на Юлиян Попов. Юлиян Попов отново застава начело на МОСВ в кабинета "Гюров".

За вицепремиер и правосъден министър Гюров е избрал Андрей Янкулов от сдружението "Антикорупционен фонд". Наскоро Гюров заяви, че очаква от шефа на правосъдното ведомство да предприеме действия срещу узурпиралия властта като и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Андрей Янкулов е завършил право в СУ. През 2007 г. след спечелен конкурс постъпва в Софийската районна прокуратура (СРП). През август 2014 г. Янкулов е назначен за заместник-министър на вътрешните работи, а в периода ноември 2014 г. - февруари 2016 г. е заместник-министър на правосъдието. След това се връща в районната прокуратура, а през септември 2017 г. след конкурс е повишен в Софийската градска прокуратура. В края на 2019 г. подава оставка като прокурор. По това време главен прокурор е Сотир Цацаров. От началото на 2020 г. Янкулов е адвокат и част от екипа на "Антикорупционен фонд". Негови интервюта за "Сега" си припомнете тук и тук.

Друга видна фигура от НПО сектора - Стоил Цицелков, който е известен като изборен наблюдател, ще отговаря като вицепремиер за честното провеждане на изборите.

Хасан Адемов, депутат от АПС, става социален министър - пост, който е заемал и преди, в кабинета "Орешарски". А бившият му съпартиец Корман Исмаилов, който напусна движението, за да стане съучредител на НПСД, а след това и депутат от "Реформаторския блок", сега ще оглави транспортното ведомство.

Трайчо Трайков - бивш министър на икономиката и енергетиката в първото правителство на Бойко Борисов, а сега кмет на столичния район "Средец", става отново икономически министър. В политиката се завръща и Сергей Игнатов, който беше образователен министър при Борисов и ще заема същия пост и сега. Надежда Нейнски, бивш лидер на СДС, оглавява българската дипломация. Тя беше външен министър в кабинета "Костов", евродепутат и посланик на България в Турция по време на кабинета "Борисов 2".

Начело на МВР ще бъде Емил Дечев - съдия и член на Съюза на съдиите в България.

55-годишният Дечев е наказателен съдия в Софийския градски съд. Той няколко пъти е прекъсвал магистратската си кариера, за да стане част от изпълнителната власт.

Възпитаник е на Юридическия факултет на СУ. Специализирал е в университета в Нанси, Франция.

През 2017 г. беше кандидат за член на Висшия съдебен съвет. Никога не се е крил от това публично да изразява и защитава позиции.

Бил е зам.-министър на правосъдието в няколко служебни и редовни правителства. В края на 2022 г. бе назначен за заместник-министър на правосъдието в кабинета на Кирил Петков, остана на поста и по времето на служебния правосъден министър Крум Зарков, но беше махнат по времето на служебния премиер Димитър Главчев.

През декември 2025 г. той трябваше да гледа делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов по обвинението срещу тях, че са заплашвали бившия министър на електронното управление Александър Йоловски. По искане на прокуратурата Дечев се отведе от делото срещу бившия премиер и съпредседател на „Продължаваме промяната“ (ПП) Кирил Петков и депутата от ПП-ДБ Божидар Божанов.

Начело на регионалното министерство застава позната фигура с опит в МРРБ - Ангелина Бонева. Бонева бе назначена за заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството в служебния кабинет на Гълъб Донев и остана на поста и при кабинета Денков. Била е директор “Проектна информация и финансиране” във Фонд на фондовете и регионален мениджър на Клъстера за аеро-космически технологии, изследвания и приложения.

Като военен министър остава Атанас Запрянов, който изпълняваше тази длъжност и в кабинетите на Росен Желязков и Димитър Главчев.

Избраният за финансов министър Георги Клисурски бе заместник на Асен Василев, когато той бе финансов министър в правителството на Николай Денков. През юни 2025 г. Клисурски обяви, че напуска партия „Продължаваме промяната“, а три месеца по-късно бе назначен за заместник-кмет на Столична община с ресор „Финанси и здравеопазване“.

Найден Тодоров за четвърти път ще бъде служебен министър на културата. Той заемаше поста и във втория кабинет на Гълъб Донев (2023 г.), и в двете служебни правителства на Димитър Главчев (2024). 51-годишният Тодоров е диригент и културен мениджър с дългогодишна кариера. От 2005 до 2017 г. е директор на Държавна опера – Русе, а от началото на 2017-а пое ръководството на Софийската филхармония.

Министърът по иновациите и растежа д-р Ирена Младенова е експерт по икономическа политика и университетски преподавател с дългогодишен опит в управлението на европейски програми и провеждането на икономически реформи. Тя е главен асистент в катедра „Стопанско управление“ към Стопанския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, където изследователската ѝ работа е насочена към стратегическото управление и организационната промяна.

Просветният министър Сергей Игнатов е завършил история в Софийския университет, а научната му кариера е свързана основно с изследвания в областта на древния Египет и религиозните култове. Вече е бил министър на образованието в периода 2010-2013 г. в правителството на Бойко Борисов. Преди това е бил ректор на Нов български университет между 2002 и 2009 г. Като министър е известен с опити за реформи във висшето образование и науката, за въвеждане на мерки за оценяване качеството на университетите, насърчаване на финансиране, обвързано с резултати, реформи в БАН и мерки срещу плагиатството.

Служебно правителство – пълен състав

Андрей Гюров – министър-председател

Вицепремиери

Заместниĸ министър-председател и министър на правосъдието - Андрей Янĸулов; Заместниĸ министър-председател по европейсĸите средства - Мария Недина; Заместниĸ министър-председател за честни избори - Стоил Цицелĸов;