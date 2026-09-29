Гърция връща на България на 3 октомври останките на цар Самуил

Архив СЕГА В София има паметник на цар Самуил, който управлява България от 997 до смъртта си през 1014 г .

На 3 октомври Гърция ще върне на България тленните останки на цар Самуил. След историческо споразумение, костите на Самуил ще бъдат предадени на церемония в Атина, а след това ще пристигнат в София с военен самолет "Спартан".

Министър-председателят Румен Радев покани всички българи да посрещнат тленните останки на цар Самуил в 12:30 ч. на 3 октомври на площад „Княз Александър I Батенберг“ в София пред Княжеския дворец. "Да се поклоним пред паметта на великия български владетел цар Самуил. След това с шествие да го изпратим до църквата „Света София“ в последния му път, призова Радев". Самуил е роден в София и вероятно е кръстен в "Света София" - баща му комит Никола е бил управител на Средец.

Новината за връщането на останките на цар Самуил в България бе съобщена за първи път от няколко гръцки медии, сред които "Нафтемборики" и "Epolitical".

Според тяхната информация въпросът, който не е решен вече десетилетия и има символична тежест за българо-гръцките отношения, ще бъде решен до дни. В рамките на тази седмица се очаква гръцкото правителство да предаде на България тленните останки, открити още през 1969 г. от гръцкия археолог Николаос Муцопулос в Голямата базилика на остров Свети Ахил в Малкото Преспанско езеро, днес на територията на Гърция.

Искането на София за тяхното връщане не е ново. Въпросът многократно е повдиган, но до развръзка не се е стигнало. За последно той е поставен активно на масата за преговори през 2022 г., когато премиер бе Кирил Петков.

"По онова време българският министър-председател и вицепремиерът Асен Василев бяха потърсили отчетливо по-тясно сътрудничество с Атина с фокус върху енергетиката, електроенергийните междусистемни връзки, логистиката, пристанищата и инфраструктурата. Тогава бе периодът на енергийната криза, когато София и Атина се оказаха в много по-тясно сътрудничество и на чисто практическо ниво. На заден план обаче двамата български политици бяха повдигнали и въпрос с особено историческо значение: връщането в България на тленните останки на цар Самуил", според "Epolitical".

"В контекста на тези близки контакти Кирил Петков бе подновил и искането за останките на Самуил, търсейки решение на казус с изключително значение за българската историческа памет - съобщава на свой ред "Нафтемборики" и допълва: "Казусът обаче съвсем не е толкова лесен за разрешаване. От години има и гръцки искания за връщане на църковни ценности, ръкописи и реликви, отнети от манастири в Северна Гърция по време на двете световни войни." На гръцката страна е било необходимо и съгласието на гръцката църква, за да се пристъпи към предаването.

Спорове около личността на цар Самуил имаше със Северна Македония, но през 2022 г. Съвместната българо-македонска историческа комисия реши: "Цар Самуил е владетел на голяма средновековна държава, която основната част от съвременната историческа наука определя като Българско царство с център на територията на днешна Република Северна Македония."

ИСТОРИЯ

През 1969 г. проф. Муцопулос попада на четири монументални саркофага в дясната (южната) част на наоса на базиликата на остров Свети Ахил — място, традиционно отредено за най-високопоставените ктитори и владетели. Заключението, че Саркофаг "Г" съдържа останките родения в София цар Самуил, се базира на няколко ключови доказателства:

Характерното счупване на лявата лакътна кост Върху скелета е установена фрактура на лявата лакътна кост, зараснала под ъгъл (накриво). Историческите извори посочват, че в битката при река Сперхей (996 г.) Самуил е тежко ранен в ръката. Тъй като се налага бързо да се оттегли с войските си, той не получава пълноценна медицинска грижа, което води до заздравяване на костта с видим дефект. Възрастта и физическите белези Антропологичният анализ показва скелет на мъж на около 70-годишна възраст по време на смъртта и с ръст около 160 см. Това напълно съответства на предполагаемата възраст на българския владетел към октомври 1014 г. Пурпурният цвят и царското облекло При разкриването на гробницата скелетът е бил покрит с остатъци от златотъкан фин текстил, който първоначално е имал наситен пурпурен цвят — символ на царска власт. Открити са и следи от ризница. Съответствие с писмените летописи Средновековните хроники (включително тази на Йоан Скилица) изрично потвърждават, че след внезапната му смърт, цар Самуил е бил погребан в построения от самия него катедрален храм „Свети Ахил“ в Преспа.

Останалите три саркофага, според проф. Муцопулос, косвено сесвързват като гробове на сина му Гаврил Радомир, неговия зет Иван Владимир и цар Иван Владислав).

След приключването на разкопките, саркофазите на острова са консервирани на място, но самите тленни останки са пренесени в Солун за задълбочено изследване.