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Гърция връща на България на 3 октомври останките на цар Самуил

Тази стъпка идва, след като въпросът бе повдигнат отново от правителството на Кирил Петков

29 Септ. 2026Обновена
В София има паметник на цар Самуил, който управлява България от 997 до смъртта си през 1014 г .
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В София има паметник на цар Самуил, който управлява България от 997 до смъртта си през 1014 г .

На 3 октомври Гърция ще върне на България тленните останки на цар Самуил. След историческо споразумение, костите на Самуил ще бъдат предадени на церемония в Атина, а след това ще пристигнат в София с военен самолет "Спартан".

Министър-председателят Румен Радев покани всички българи да посрещнат тленните останки на цар Самуил в 12:30 ч. на 3 октомври на площад „Княз Александър I Батенберг“ в София пред Княжеския дворец. "Да се поклоним пред паметта на великия български владетел цар Самуил. След това с шествие да го изпратим до църквата „Света София“ в последния му път, призова Радев". Самуил е роден в София и вероятно е кръстен в "Света София" - баща му комит Никола е бил управител на Средец. 

Новината за връщането на останките на цар Самуил в България бе съобщена за първи път от няколко гръцки медии, сред които "Нафтемборики" и "Epolitical". 

Според тяхната информация въпросът, който не е решен вече десетилетия и има символична тежест за българо-гръцките отношения, ще бъде решен до дни. В рамките на тази седмица се очаква гръцкото правителство да предаде на България тленните останки, открити още през 1969 г. от гръцкия археолог Николаос Муцопулос в Голямата базилика на остров Свети Ахил в Малкото Преспанско езеро, днес на територията на Гърция.

Искането на София за тяхното връщане не е ново. Въпросът многократно е повдиган, но до развръзка не се е стигнало. За последно той е поставен активно на масата за преговори през 2022 г., когато премиер бе Кирил Петков.

"По онова време българският министър-председател и вицепремиерът Асен Василев бяха потърсили отчетливо по-тясно сътрудничество с Атина с фокус върху енергетиката, електроенергийните междусистемни връзки, логистиката, пристанищата и инфраструктурата. Тогава бе периодът на енергийната криза, когато София и Атина се оказаха в много по-тясно сътрудничество и на чисто практическо ниво. На заден план обаче двамата български политици бяха повдигнали и въпрос с особено историческо значение: връщането в България на тленните останки на цар Самуил", според "Epolitical".

"В контекста на тези близки контакти Кирил Петков бе подновил и искането за останките на Самуил, търсейки решение на казус с изключително значение за българската историческа памет - съобщава на свой ред "Нафтемборики" и допълва: "Казусът обаче съвсем не е толкова лесен за разрешаване. От години има и гръцки искания за връщане на църковни ценности, ръкописи и реликви, отнети от манастири в Северна Гърция по време на двете световни войни." На гръцката страна е било необходимо и съгласието на гръцката църква, за да се пристъпи към предаването.

Спорове около личността на цар Самуил имаше със Северна Македония, но през 2022 г. Съвместната българо-македонска историческа комисия реши: "Цар Самуил е владетел на голяма средновековна държава, която основната част от съвременната историческа наука определя като Българско царство с център на територията на днешна Република Северна Македония."

 

ИСТОРИЯ

1969 година.Откриване костите на цар Самуил - остров Свети Ахил
През 1969 година гръцкият археолог професор Николаос Муцопулос прави разкопки в базиликата „Свети Ахил" на едноименния остров в Малкото Преспанското езеро и ...
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През 1969 г. проф. Муцопулос попада на четири монументални саркофага в дясната (южната) част на наоса на базиликата на остров Свети Ахил — място, традиционно отредено за най-високопоставените ктитори и владетели. Заключението, че Саркофаг "Г" съдържа останките родения в София цар Самуил, се базира на няколко ключови доказателства:

  1. Характерното счупване на лявата лакътна кост 

    • Върху скелета е установена фрактура на лявата лакътна кост, зараснала под ъгъл (накриво). Историческите извори посочват, че в битката при река Сперхей (996 г.) Самуил е тежко ранен в ръката. Тъй като се налага бързо да се оттегли с войските си, той не получава пълноценна медицинска грижа, което води до заздравяване на костта с видим дефект. 

  2. Възрастта и физическите белези 

    • Антропологичният анализ показва скелет на мъж на около 70-годишна възраст по време на смъртта и с ръст около 160 см. Това напълно съответства на предполагаемата възраст на българския владетел към октомври 1014 г. 

  3. Пурпурният цвят и царското облекло 

    • При разкриването на гробницата скелетът е бил покрит с остатъци от златотъкан фин текстил, който първоначално е имал наситен пурпурен цвят — символ на царска власт. Открити са и следи от ризница. 

  4. Съответствие с писмените летописи 

    • Средновековните хроники (включително тази на Йоан Скилица) изрично потвърждават, че след внезапната му смърт, цар Самуил е бил погребан в построения от самия него катедрален храм „Свети Ахил“ в Преспа. 

Останалите три саркофага, според проф. Муцопулос, косвено сесвързват като гробове на сина му Гаврил Радомир, неговия зет Иван Владимир и цар Иван Владислав).

След приключването на разкопките, саркофазите на острова са консервирани на място, но самите тленни останки са пренесени в Солун за задълбочено изследване.

  • В продължение на дълги години тленните останки остават затворени в кутии в лабораториите на Аристотелевия университет в Солун, като гръцката страна дълго време запазва пълно мълчание и не публикува подробни доклади поради чувствителния политически и исторически контекст. 

  • През 80-те и 90-те години от скелета и черепа са взети проби. Проф. Муцопулос, съвместно с британски и руски специалисти (включително Галина Лебединская), прави антропологични пластични възстановки на лицето на царя въз основа на черепния материал. 

  • Днес костите на цар Самуил официално се съхраняват в Византийския музей в Солун, Гърция. 

Възстановките на образа на цар Самуил (997-1014), подредени по времето на създаването им. От ляво надясно: 1.Графична възстановка на антрополога Арис Пулянос (рисунки на Николаос Муцопулос) 2.Пластична възстановка на Галина Лебединска от Лабораторията за антропологична реконструкция-Москва по точна отливка от черепа 3.Пластична възстановка на Йордан Йорданов от Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей при Българската академия на науките-София по точна отливка на същия череп.
Възстановките на образа на цар Самуил (997-1014), подредени по времето на създаването им. От ляво надясно: 1.Графична възстановка на антрополога Арис Пулянос (рисунки на Николаос Муцопулос) 2.Пластична възстановка на Галина Лебединска от Лабораторията за антропологична реконструкция-Москва по точна отливка от черепа 3.Пластична възстановка на Йордан Йорданов от Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей при Българската академия на науките-София по точна отливка на същия череп.
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