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Големи военни самолети на САЩ пак са на гражданското летище в София

Тези машини имат дипломатическо разрешение и не са под контрола на МО, обяви военният министър

Днес, 11:41
В един момент на летището в София имаше 15 самолети цистерни
БГНЕС архив
В един момент на летището в София имаше 15 самолети цистерни

Два големи американски военни самолета кацнаха на летище „Васил Левски“ в София.  Самолетите са Lockheed C-130 – военнотранспортни машини с четири турбовитлови двигателя, предназначени за превоз на войски и товари.

Военният министър Димитър Стоянов потвърди за самолетите, но призова да се подходи спокойно

"Тези самолети имат дипломатическо разрешение, което е бланкетно, дава се в края на годината на всички съюзни държави. Те имат право да използват нашите летища, да кацат временно за презарядка, за почивка на екипажа и след това да отлитат. Това не е нещо, което тепърва се случва. Просто след пребиваването на самолетите-цистерни започна да му се придава много по-голямо внимание и интерес", обясни Стоянов пред журналисти при откриването на академичната 2026/2027 година за офицери във Военната академия "Г. С. Раковски".Димитър Стоянов.

Министърът изрази учудване защо се задават непрекъснато въпроси за тези самолети. Те са от авиационен трафик, който не е под контрола на Министерството на отбраната, уточни Стоянов. Според него нещата се преекспонират.

Няма никакъв риск към момента за националната ни сигурност, заяви още министърът на отбраната.

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Ключови думи:

американски самолети

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