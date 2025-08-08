Ексшеф на агенцията за инвестиции отива на съд заради "златните" паспорти

Прокуратурата изпрати на съд ексшефа на агенцията за инвестиции Стамен Янев по обвинение, свързано с т.нар. златни паспорти. Това ставя ясно от официално съобщение на държавното обвинение. В него се посочва, че бившия изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции (БАИ, Агенцията) е обвинен в извършването на престъпление по служба.

Прокуратурата твърди, че в период от 2015 г. до 2020 г. в гр. София, в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение, той не е изпълнил конкретни свои служебни задължения, които са нормативно установени. "Целта на обвиняемия била да набави облага за чужденци, желаещи да получат разрешение за постоянно пребиваване – на основание инвестиции и вложения – и в последствие – да получат българско гражданство", твърди държавното обвинение.

Облагата се изразявала във възможността чужденците неправомерно да се ползват от правото на пребиваване в България. "От деянието са настъпили значителни вредни последици, изразяващи се в противоправно ползване от чужденците от привилегиите на разрешението за пребиваване в България, включително и на територията на Европейския съюз, в разколебаване на доверието на обществото в правилното функциониране и осъществяване на правомощията на Българската агенция за инвестиции и в създаване недоверие в дейността на Българската агенция за инвестиции", пише прокуратурата и добавя, че.тези последици нямало да настъпят, ако обвиняемият бе изпълнил вменените му с нормативен акт задължения.

ДПС заплаши премиера с разкрития за “връзки с китайци“ От ДПС продължават да се заканват на премиера Кирил Петков заради т. нар. златни паспорти", или гражданство срещу инвестиции. https://www. segabg.

Според обвинителния акт, през периода, в който обвиняемият ръководел Агенцията, били извършени редица сделки с акции на български търговски дружества, които само привидно водели до изпълнение на изискванията на закона за придобиване от чужденци на разрешение за постоянно пребиваване в България, а в последствие и на българско гражданство. "Въпреки това, воден от описаната по-горе цел, обвиняемият не изпълнил редица свои конкретни нормативно установени служебни задължения, което довело до продължително неправомерно ползване отправото на пребиваване на стотици чуждестранни граждани", твърди държавното обвинение.

Разследването по досъдебното производство е извършено от Национална следствена служба, като впоследствие е възложено на Комисия за противодействие на корупцията, след приемането на Закона за противодействие на корупцията.

Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото от СГС.

"СЕГА" ПРИПОМНЯ:

За обвинението срещу бившия шеф на агенцията за инвестиции (БАИ) Стамен Янев за престъпление по служба заради т.нар. златни паспорти - предоставяне на българско гражданство срещу инвестиции, се разбра през февруари 2023 г. Тогава Софийската градска прокуратура пусна нарочно съобщение.

Тогава държавното обвинение изрично подчерта, че делото е образувано по сигнал на депутат от ДПС, в който се твърди, че са допуснати нарушения на изискванията на Закона за българското гражданство, закона за чужденците и Закона за насърчаване на инвестициите. Според подателя на сигнала процедурите са прилагани предимно спрямо граждани на Руската Федерация и Китайската народна република с цел придобиване на българско гражданство по натурализация, т. нар. "златни паспорти", даващи им право да пребивават на територията на страната и ЕС.

Разследването се оказа образувано през февруари 2022 г. от спецпрокуратурата, но след закриването й е прехвърлено на градската прокуратура. Точно по онова време ДПС заплашваха тогавашния премиер Кирил Петков с разкрития за "златни паспорти" на китайци и руснаци.