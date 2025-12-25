Медия без
Двама са ранени след като мъже в черни роби атакуваха със стрелба казино

Нападната е игрална зала в Хаджидимово, която е собственост на столичен бизнесмен

Днес, 14:58
Кадър от камерите в казиното показва облечените като талибани стрелци
Кадър от камерите в казиното показва облечените като талибани стрелци

Двама маскирани и облечени с дълги черни роби мъже нахълтаха в казино в Хаджидимово и започнаха да стрелят в сряда вечерта. Това съобщава Struma.com. Минути след като се възползвали от първоначалния шок на клиенти и персонал, въоръжените мъже открили стрелба. Ранен е млад мъж, който има сачма в главата и е транспортиран с хеликоптер в столицата.

Когато единият от въоръжените мъже започнал да стреля, клиентите на казиното наскачали и започнали да ги гонят с риск за живота си, като е осуетен опит за въоръжен грабеж.

Казиното е собственост на столичен бизнесмен.

По-късно и полицията съобщи официално за случая като обяви, че пострадалите са двама. Сигналът е подаден около 04:12 ч. в Районното управление в Гоце Делчев от Филиала за спешна медицинска помощ в града, след като там е прието лице с рани от сачми в областта на главата.

По първоначална информация около 04:02 ч. две лица, въоръжени с ловно оръжие са произвели изстрели във въздуха в зала. Вследствие на рикошети от изстрелите са пострадали двама клиенти, които са получили рани в областта на главата от сачми.

И двамата пострадали са в стабилно състояние и без опасност за живота. От игралната зала не са установени липси.

По случая е образувано досъдебно производство. Работата по установяване на извършителите продължава под надзора на Окръжната прокуратура в Благоевград.

 

