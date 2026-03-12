Двама мъже източиха над 120 000 лв. с фалшиви ТЕЛК решения

Двама мъже от Цар Калоян са ощетили държавата с над 120 000 лева, съобщиха от МВР - Разград. Двамата са установени от служители на сектор "Противодействие на икономическата престъпност".

При проверката е изяснено, че 69-годишен мъж в условията на продължавано престъпление е получил без правно основание общо 49 400 лв. за периода от август 2006 г. до момента. Средствата са му изплащани под формата на лична пенсия, за която е използвано неистинско експертно решение на ТЕЛК.

По сходна схема друг мъж на 70 години от Цар Калоян е получил 71 280 лв. за периода от юни 2004 г. до момента. Сумата е изплатена като помощи, добавки и пенсии за инвалидност, също въз основа на неистинско решение на ТЕЛК.

Общата щета за държавния бюджет възлиза на 120 680 лв. По двата случая са образувани досъдебни производства за измама.

По темата за измами с ТЕЛК решения в област Разград се работи целенасочено от години насам. Десетки са установените данъчни измами, при които с решения на ТЕЛК с невярно съдържание се получават неправомерно пенсии за нетрудоспособност.

Десетки са вече и осъдените по актове на прокуратурата мними пенсионери, използвали неистински официални документи, за да получат социални пенсии за инвалидност, месечни добавки за социална интеграция - за транспорт и диетично хранене и лекарства