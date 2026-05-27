Депутатите приеха на първо четене увеличението на минималните пенсии

Те ще станат 347 евро от 1 юли

Днес, 10:15
Илияна Димитрова
Една трета от пенсионерите получават минимални пенсии

Депутатите с пълно единодушие гласуваха на първо четене днес увеличение на минималните пенсии от 1 юли. Предлага се минималната пенсия за стаж и възраст да се увеличи от 322,37 евро на 347,51 евро.

Това увеличение става с промяна в удължителния закон за бюджета, според  който всички минимални пенсии за трудова заетост следва да бъдат осъвременени по т.нар. швейцарско правило със 7,8% от 1 юли тази година.

"Без тази поправка най-бедните пенсионери щяха да са ощетени. Става дума за около 800 000 души - 1/3 от всички пенсионери в страната, получаващи минимална пенсия", посочи Стефан Белчев от "Прогресивна България".

Причината за тази поправка е, че минималните размери на пенсиите се определят със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, който все още не е приет. 

Със същия процент от 7.8%, по силата на Кодекса за социално осигуряване, от 1 юли ще се осъвременят всички пенсии за осигурителен стаж и възраст, отпуснати до края на 2025 г. Законодателството обаче не позволява автоматичен ръст и на минималната пенсия, което налага промяната в удължителния закон за бюджета. 

