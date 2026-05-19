Тристранката одобри новата минимална пенсия

Предложението на "Прогресивна България" минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст да се увеличи със 7,8% от 1 юли мина днес и през тристранката. Така най-ниската пенсия при изпълнени условия на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване се увеличава от 322,37 евро на 347,51 евро, съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

Със същия процент, по силата на Кодекса за социално осигуряване, от началото на юли ще се осъвременят всички пенсии за осигурителен стаж и възраст, отпуснати до края на 2025 г. Законодателството обаче не позволява автоматичен ръст и на минималната пенсия, което налага промяната в удължителния закон за бюджета, за да не бъдат ощетени голяма част от възрастните хора. Министър Ефремова подчерта, че навременното приемане на законопроекта от Народното събрание е изключително важно, за да може от 1 юли всички пенсионери да бъдат равнопоставени.