Депутатите обсъждат увеличението на минималните пенсии

Те ще станат 347 евро

Днес, 08:32
Илияна Димитрова

Депутатите ще обсъждат днес увеличение на минималните пенсии, става ясно от програмата на парламента.

Ще се разгледа проект, предложен от "Прогресивна България", за промени в удължителния закон за бюджета, според който всички минимални пенсии за трудова заетост следва да бъдат осъвременени по т.нар. швейцарско правило със 7,8% от 1 юли тази година. В мотивите се посочва, че сега около 800 000 пенсионери, получаващи минимална пенсия, може да останат извън ежегодното осъвременяване по Кодекса за социално осигуряване. Причината е, че минималните размери на пенсиите се определят със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, който все още не е приет. С предложенията се предвижда минималната пенсия за стаж и възраст да се увеличи от 322,37 евро на 347,51 евро.

Със същия процент, по силата на Кодекса за социално осигуряване, от началото на юли ще се осъвременят всички пенсии за осигурителен стаж и възраст, отпуснати до края на 2025 г. Законодателството обаче не позволява автоматичен ръст и на минималната пенсия, което налага промяната в удължителния закон за бюджета, за да не бъдат ощетени голяма част от възрастните хора. Министър Ефремова подчерта, че навременното приемане на законопроекта от Народното събрание е  изключително важно, за да може от 1 юли всички пенсионери да бъдат равнопоставени.

