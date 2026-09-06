Честваме Съединението, извоювано само от българи

Навършват се 141 години от 6 септември 1885-а - деня на Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Кулминацията на тържествата днес ще бъде в Пловдив.

Президентът Илияна Йотова ще участва в 20:30 ч. в тържествената заря-проверка на площад "Съединение" в града и ще приеме почетния строй. На церемонията ще присъстват министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, съобщиха от МО.

Ще участват представителни формирования от Сухопътните войски, Военновъздушните сили (ВВС), Съвместното командване на специалните операции (СКСО), както и Представителният духов оркестър на ВВС. Командващ зарята е бригаден генерал Божидар Бойков, командир на СКСО.

Отбелязването на празника на Пловдив и 141-вата годишнина от събитията на 6 септември 1885 г. ще започне още в 10:00 ч. в катедралния храм "Света Богородица" с тържествен молебен, отслужен от Пловдивския митрополит Николай. В двора на храма ще бъде отслужен молебен и ще бъдат положени венци и цветя на паметника на Гаврил Кръстевич.

Венци и цветя ще бъдат положени и пред паметната плоча на майор Райчо Николов (до пл. "Римски стадион") и паметника на Захари Стоянов в Градската градина (зад Регионалния природонаучен музей) в 11:00 и 11:30 ч. Около 12:00 ч. ще бъдат наградени участниците в юбилейния 50-и международен мемориален пробег "Съединение". Той тръгва в 9:30 ч. от площад "Съединение" в град Съединение. Финалът му е на площад "Съединение" в Пловдив. Трасето е дълго около 22 км.

В 19:00 ч. на площад "Римски стадион" комитет "Родолюбие" ще пресъздаде събитията от 6 септември 1885 г.

В 19:45 ч. в Регионалния исторически музей - Пловдив ще бъде представена изложбата "Съхранената памет за Съединението от 1885 г. в българските музеи, архиви, библиотеки и частни колекции".

В София Денят на Съединението ще бъде отбелязан пред мавзолея костница на княз Александър Батенберг с участието на представително военно подразделение от Националната гвардейска част. Националният военноисторически музей в София ще представи тематични музейни турове с начален час 11:00 ч. и 15:00 ч., които ще проследят пътя към Съединението, съобщиха от пресцентъра на МО.

Празничният 6 септември ще бъде отбелязан с военни ритуали и във Велико Търново, Стара Загора, Благоевград, Хасково, Ямбол, Сливен, Варна, Бургас, Горна Оряховица, Асеновград, Радомир и други населени места.

А този пост на покойната Нери Терзиева е писан преди 6 години: