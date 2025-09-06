Отбелязваме 140 г. от Съединението на Княжество България с Източна Румелия

Кулминацията на тържествата е проверката-заря от 20:30 часа пред паметника на площад "Съединение".

България отбелязва 140 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия.

Пловдив и тази година е център на тържествата, където на днешния ден през 1885 година след влизането в града на Голямоконарската чета е свален генерал-губернаторът Гаврил Кръстевич и е обявено Съединението на страната. Румелийското правителство е свалено и е създадено временно правителство на областта, в което влизат представители на всички политически сили, на военните и революционерите.

На 8 септември княз Александър Първи Батенберг издава манифест, с който признава Съединението на Източна Румелия и Княжество България, а защитата на този величав български акт се превръща в приоритет на Народното събрание, на българското правителство и дипломация.

Празникът ще започне сутринта в катедралния храм "Света Богородица", където ще бъде отслужен молебен от пловдивския митрополит Николай, съобщи БНР. Следва полагането на венци и цветя на паметната плоча на майор Райчо Николо и на паметника на Захари Стоянов в Градската градина.

Вечерта членовете на комитет "Родолюбие" ще представят възстановка на събитията от 6 септември 1885 г., която традиционно пресъздава как войските, командвани от майор Данаил Николаев, и четниците, водени от Чардафон, установяват контрол над Пловдив. Ще бъде прочетено Възванието на Българския таен централен революционен комитет, с което е провъзгласено Съединението на България.

Кулминацията на тържественото отбелязване на 140 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия е проверката-заря от 20:30 часа пред паметника на едноименния площад. Президентът Румен Радев ще приеме почетния строй и ще произнесе слово. На церемонията ще присъстват председателят на Народното събрание Наталия Киселова , министър председателят Росен Желязков, политици и общественици.

А в София днес и утре оригиналните експонати на знамената, свързани със Съединението на България, ще бъдат изложени в Националния военноисторически музей. Денят на Съединението ще бъде отбелязан пред мавзолея – костница на княз Александър Батенберг с участието на представително военно подразделение от Националната гвардейска част. Венци ще бъдат поднесени и пред паметника на генерал Владимир Вазов, който предстои да бъде открит днес в район „Подуяне“ в столицата.

140-ата годишнина от Съединението на Княжество България с Източна Румелия ще бъде отбелязана с церемонии в цялата страна.