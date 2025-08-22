Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Ураганен вятър спря движението по Дунав мост при Русе

Буря нанесе щети на много места в Северна България

22 Авг. 2025Обновена
След бурята в Монтана
Facebook/meteobulgaria
След бурята в Монтана

Ураганен вятър наложи спирането на движението по Дунав мост. "Временно се ограничава движението по път I-2 Русе - Дунав мост и в двете посоки поради преминал ураганен вятър. Всички МПС изчакват на място", съобщи АПИ.

Силна буря премина над северна България. Засегнати бяха районите на Монтана, Плевен, Търговище. 

Кратката буря, която мина и в София днес, повали клони и цели дървета из града. Поне три автомобила са пострадали. Те са били паркирани на паркинг пред блок в столичния квартал "Дианабад", когато върху тях пада голямо дърво. От удара е счупено задното стъкло на един от автомобилите, а другите са с по-леки щети.

Силата на вятъра в Монтана е била над 70 км/ч, съобщиха от местната метеорологична станция. По първоначална информация две превозни средства са застигнати от дървета. В едната са пътували две момчета, когато по време на бурята на ул. '"Хан Аспарух" дърво е паднало върху колата им. Няма пострадали. Дърво е паднало и върху бус и навес на къща на ул. " Васил Левски".

В бойчиновското село Ерден огромен орех в двор на къща се е пречупил и е паднал върху жици. Запалила се е трева и огънят е стигнал до къща. Пожарникарите са успели да спрат пламъците преди да са обхванали постройките.

Кратка, но мощна буря премина над Плевенско. В рамките на между 15 и 20 минути над областта е имало интензивни дъждове, придружени от ураганен вятър. Жители на село Радишево описват стихията като силен смерч. Местни хора в Плевен съобщават за прекъсване на електрозахранването. Има отнесени керемиди от покривите на къщите, както и пречупени дървета. 

Екипи разчистват паднали дървета след бурята във Велико Търново и общината, съобщи кметът на старата столица Даниел Панов на официалната си фейсбук страница. Сигнали от граждани са постъпили за район „Дълга лъка“ в града, Дебелец, Килифарево, селата Присово и Малки чифлик, където е засегната и електропреносната мрежа, както и за пътя между Килифарево и Плаково. 

Бурята унищожи изолацията на жилищен блок в Търговище:

 

Пътят Монтана - Лом
Facebook/meteobulgaria Пътят Монтана - Лом
Плевен
Facebook/meteobulgaria Плевен
Небето над Плевен преди бурята
Facebook/meteobulgaria Небето над Плевен преди бурята
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

буря

Още новини по темата

Жена загина при летните бури в Румъния
17 Юли 2025

За по-малко от час активираха три пъти BG-Alert

09 Юли 2025

Буря и градушки връхлетяха севлиевски села
23 Май 2025

Водолази спасиха две жени от наводнена къща в Монтанско
27 Апр. 2025

Евакуират 80 къщи в Монтанско заради градушка и порой

26 Апр. 2025

В Китай призоваха хората до 50 кг да не излизат навън
12 Апр. 2025

Бурята "Еовин" парализира част от Великобритания
24 Яну. 2025

Буря в Гърция наводни и затвори пътища
01 Дек. 2024

Вятър със 120 км/ч нанесе щети във Враца
20 Ноем. 2024

Силна буря връхлетя Халкидики
21 Септ. 2024

Силна буря удари Варна и Бургас
11 Септ. 2024

Силни бури вилняха в Тракийската низина и София
23 Юли 2024

В Мичиган е обявено извънредно положение заради бури и урагани
08 Май 2024

Бурята "Рената" донесе в Румъния студ и сняг
17 Апр. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главен прокурор ли е Сарафов или самозванец?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Разводът на ПП и ДБ (засега) се отлага
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар