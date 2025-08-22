Ураганен вятър спря движението по Дунав мост при Русе

Ураганен вятър наложи спирането на движението по Дунав мост. "Временно се ограничава движението по път I-2 Русе - Дунав мост и в двете посоки поради преминал ураганен вятър. Всички МПС изчакват на място", съобщи АПИ.

Силна буря премина над северна България. Засегнати бяха районите на Монтана, Плевен, Търговище.

Кратката буря, която мина и в София днес, повали клони и цели дървета из града. Поне три автомобила са пострадали. Те са били паркирани на паркинг пред блок в столичния квартал "Дианабад", когато върху тях пада голямо дърво. От удара е счупено задното стъкло на един от автомобилите, а другите са с по-леки щети.

Силата на вятъра в Монтана е била над 70 км/ч, съобщиха от местната метеорологична станция. По първоначална информация две превозни средства са застигнати от дървета. В едната са пътували две момчета, когато по време на бурята на ул. '"Хан Аспарух" дърво е паднало върху колата им. Няма пострадали. Дърво е паднало и върху бус и навес на къща на ул. " Васил Левски".

В бойчиновското село Ерден огромен орех в двор на къща се е пречупил и е паднал върху жици. Запалила се е трева и огънят е стигнал до къща. Пожарникарите са успели да спрат пламъците преди да са обхванали постройките.

Кратка, но мощна буря премина над Плевенско. В рамките на между 15 и 20 минути над областта е имало интензивни дъждове, придружени от ураганен вятър. Жители на село Радишево описват стихията като силен смерч. Местни хора в Плевен съобщават за прекъсване на електрозахранването. Има отнесени керемиди от покривите на къщите, както и пречупени дървета.

Екипи разчистват паднали дървета след бурята във Велико Търново и общината, съобщи кметът на старата столица Даниел Панов на официалната си фейсбук страница. Сигнали от граждани са постъпили за район „Дълга лъка“ в града, Дебелец, Килифарево, селата Присово и Малки чифлик, където е засегната и електропреносната мрежа, както и за пътя между Килифарево и Плаково.

Бурята унищожи изолацията на жилищен блок в Търговище: