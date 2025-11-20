България спешно купува 7 радара за 195 млн. евро заради НАТО и F-16

България се разбърза и спешно задвижи процедурата по купуването на 7 нови трикоординатни (3D) радара за 195 млн. евро. Правителството прие специално решение и веднага вкара сделката за одобрение в Народното събрание. Проектът, който е част от натовските ни ангажименти и жизненоважен при бъдещото пускане в действие на българските F-16, задължително трябва да мине през парламента заради харченето на десетки милиони евро за него.

"Проектът за инвестиционен разход (ПИР) „Придобиване на нови трикоординатни радари“ има за цел изграждане, развитие и поддържане на способностите на Системата за наблюдение на въздушното пространство в зоната на отговорност на България в съответствие с концептуалните и стандартизиращи документи на НАТО", пише в мотивите на Министерски съвет.

Той е необходим и за преодоляване на недостига от способности за наблюдение на въздушното пространство с наземни средства за активна радиолокация и ще е част Интегрираната система за ПВО и ПРО на НАТО. Чрез реализацията на проекта ще се изпълнят изискванията на НАТО за формиране на основно радарно покритие в зоната на отговорност на България за откриване, съпровождане и опознаване на въздухоплавателни средства, летящи на височини над 3000 м над морското равнище, както и формиране на Опозната картина за въздушната обстановка за осигуряване изпълнението на мисията Air Policing.

Проектът е на базата на договор между българското и френско министерство на отбраната. Само преди няколко месеца българският военен министър Атанас Запрянов и тогавашният му френски колега и настоящ френски премиер Себастиен Лекорню подписа специално споразумение. Подписването стана по време на 55-то издание на Международното изложение за аеронавтика и космос в Конгресния център Бурже, Париж.

Проектът за инвестиционен разход е разработен за времеви интервал от 8 години на стойност 195 000 000 EUR.

В правителственото решение е записано, че първото плащане по проекта, което ще е още тази година, е в размер на 92 710 000 EUR (181 324 999 лева). Предвидено е то да бъде извършено от бюджета на Министерството на отбраната за сметка на отлагане на капиталови разходи, осигурени от получена помощ от Кралство Дания в размер на 348,5 млн., лв. и икономии по бюджета на Министерството на отбраната за 2025 г. Тези пари бяха получени в началото на годината като компенсация за военната ни помощ за Украйна.

Предвидено е, че отложените капиталови разходи от 2025г. ще се препланират и осигурят през 2026 г. за сметка на Дълговия инструмент за действие в областта на сигурността в Европа - SAFE.