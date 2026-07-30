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България е с вторите най-опасни пътища в Европа

Загиналите у нас са с 65% повече от средното ниво за смъртност на пътя в Евросъюза

30 Юли 2026
Черната статистика е категорична: България е на второ място в Европа по опасна пътна мрежа
vignetteswitzerland
Черната статистика е категорична: България е на второ място в Европа по опасна пътна мрежа

България е в Топ 3 на страните с най-опасни за шофиране пътища в Европа за втора последователна година, като дори се изкачва в негативната класация. Това показва поредното годишно проучване на компанията за онлайн продажби на швейцарски електронни винетки Vignette Switzerland.

Страната ни вече е на второ място, обградена от други две балкански държави - Сърбия и Румъния. Сърбия отново е остава най-опасна, тъй като на нейна територия са отчетени общо 488 смъртни случая по пътищата за периода на проучването. Това означава 74 загинали на 1 млн. жители е поставя западната ни съседка с шокиращите 72% над настоящото средно ниво за ЕС. Все пак последните ѝ данни за смъртността по пътищата са 19% по-ниски спрямо миналата година.

България я следва плътно на второ място със 71 смъртни случая на милион души, или общо 456 жертви на пътя. Това е с 65% повече от средното ниво на загинали от ПТП в Евросъюза, макар и да има подобрение с 36% в този аспект. Но от трето, страната ни вече е на второ място, замествайки Румъния.

А северната ни съседка е вече трета с 1296 загинали, но това е 68 на 1 млн., доста по-малко от регистрираните миналата година 77 жертви на 1 млн. население (подобрение с 32%).

В таблицата са всички от Топ 10 на страните с най-опасни пътища:

От друга страна, скандинавските държави продължават да са най-високо по безопасност, като Норвегия вече се изравнява със Швеция, отчитайки едва 19 смъртни случая на милион жители, което прави пътищата на тези страни почти четири пъти по-безопасни от тези в Сърбия.

Литва пък е постигнала най-голямо намаление на смъртните случаи - с 43%. И България със своите 36% е в Топ 5 на държавите с дългосрочен напредък в защитата както на шофьорите, така и на пешеходците. Другите са Латвия, Гърция и Унгария - съответно с 37%, 35% и 30%.

На другия полюс е Португалия, където смъртните случаи по пътищата са намалели с едва 1% от 2015 г. насам. Франция също показва бавен темп на подобрение, намалявайки жертвите с 6% за същия период.

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Ключови думи:

безопасност по пътищата

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