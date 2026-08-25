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България е осъдена за събарянето на ромско гето в Орландовци

Всеки от 56-имата изселени от незаконното селище ще получи по 10 000 евро

Днес, 15:30
Кадри от събореното гето
Ютюб
Кадри от събореното гето

Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) е осъдил България за събарянето на ромско гето през 2023 г., тъй като е преценил, че с това е нарушено правото на личен и семеен живот на обитателите на незаконното селище.

Съдебното решение на съда в Страсбург е в полза на 56-има ищци, чиито къщи са били сринати през август 2023 г. От документите по делото става ясно, че незаконното селище е било в столичния кв. "Орландовци". Постройките са били разположени върху 4 парцела, собственост на Столична община. Бутнатите 60 постройки не са фигурирали в действащия подробен устройствен план на района.

В решението си, съдиите преценяват, че България е нарушила чл. 8 от Европейската конвенция по правата на човека, който гарантира правото на личен и семеен живот. Но не осъждат Столична община по друг иск - въз основа на чл. 3 и 14 от Конвенцията, забраняващи изтезанията и дискриминацията.

Според ЕСПЧ жалбоподателите не са участвали в процедурата, довела до издаването и изпълнението на заповедта за събаряне на селището. Въпреки "многото опити" да получат достъп до документа, ищците са успели да се сдобият с копие от съответните заповеди, едва след като те вече са били изпълнени. Мнозина от жалбоподателите са опитали да издействат съдебно разпореждане срещу заповедите за събаряне, но този опит също е бил безуспешен.

В резултат на установените нарушения съдът присъжда обезщетение от 10 000 евро на всеки от ищците, а България трябва да изплати още 18 000 евро за съдебни разноски. По този начин общата сума възлиза на 578 000 евро.

 

Предисторията

На 9 август 2023 г. служители на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) и общинска строителна техника започнаха масово премахване на незаконни жилищни сгради. Възникнаха сблъсъци с недоволните местни жители, беше повреден автомобил на контролните органи. 

Какво се случва в квартал "Орландовци"?
Кадрите в това видео не са резултат на земетресение, наводнение или друго природно бедствие.Те са резултат от действията на служителите на Столична община в ...
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Преди това, през юни незаконното гето бяха разлепени неподписани уведомления с краен срок за изнасяне до 30 юни, което предизвиква реакция от организации, като Български хелзинкски комитет (БХК), които алармираха, че има риск десетки семейства с децада останат без дом.

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