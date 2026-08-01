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Булевард „Цар Освободител“ в София става пешеходен всеки уикенд през август

01 Авг. 2026
През уикендите по бул. "Цар Освободител" няма да има автомобили
Илияна Кирилова
През уикендите по бул. "Цар Освободител" няма да има автомобили

Столичният булевард „Цар Освободител“ става пешеходна зона от днес, като част от инициативата „Лято на паветата“. Това съобщиха от Столичната община. Пешеходната зона ще бъде активна всеки уикенд през август - от 6:00 ч. в събота до 22:00 ч. в неделя.

Изборът на периода не е случаен - август традиционно е месецът с най-слаб автомобилен трафик в София, което позволява организацията на движението да бъде адаптирана с минимално въздействие върху ежедневния ритъм на града, обясниха от общината.

През уикенда автомобилното движение по бул. „Цар Освободител“ ще бъде преустановено в участъка между ул. „Княз Александър I“ и бул. „Васил Левски“. Запазва се преминаването при пл. „Народно събрание“ и по ул. „Г. С. Раковски“. Осигурени са обходни маршрути за автомобилите, а градският транспорт ще продължи да обслужва района, като нощните линии ще преминават по бул. „Княз Александър Дондуков“.

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Ключови думи:

бул. "Цар Освободител", пешеходна зона

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