Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Богоявление е!

Имен ден на 6 януари празнуват хората, носещи имената Йордан, Богдан, Божидар, Бойко и др.

Днес, 07:18
Всяка година в ледените води на Тунджа се провежда мъжко хоро.
БГНЕС
Всяка година в ледените води на Тунджа се провежда мъжко хоро.

На 6 януари празнуваме Богоявление, или Йордановден - един от най-големите християнски празници в българския календар. На този ден Св. Йоан Кръстител е кръстил Божия син в река Йордан.

В катедралата „Св. Александър Невски“ българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще отслужи тържествена света литургия. Началото на богослужението е в 8:30 ч., след което ще бъде отслужен Великият богоявленски водосвет. Той се извършва както над съдове с вода в храмовете, така и край водните басейни, реките, морето. С осветената вода се поръсват всички вярващи и техните домове, а често и местата на тяхната работа. Светената вода се пази през цялата година и се използва за пиене или поръсване като знак за очистване от грехове и получаване на Божие благословение. След това патриарх Даниил ще благослови бойните знамена на Българската армия на площада пред катедралата. Тържественият ритуал ще започне в 11.00 часа пред Паметника на незнайния воин. 

В различните краища на страната празникът е наричан още - Кръстовден, Водици, Водокръщи и др. Поверие гласи, че в нощта срещу Йордановден небето се “отваря” и животните проговарят. В полунощ срещу Богоявление водата започва да „чува“ и да сбъдва.

Имен ден на 6 януари празнуват хората, носещи имената Бистра, Богoлюб, Богдан, Богдана, Богомил, Божидар, Бойко, Данчо, Динко, Йордан, Найден, Теодосий, Теофан, Теофана, които са около 120 хил. души.

 

Вадене на кръста

Традиционно в различни места в страната, като например в ледените води на река Тунджа в Калофер, се провежда т. нар. "мъжко хоро". Вярва, че всеки, влязъл в януарските ледени води, ще бъде пазен далеч от болести през цялата година. Според местната традиция, след като кръстът бива спасен от осветените води, се дава на най-малкия участник в хорото. Традиционно подготовката започва още от вечерта преди Богоявление. Пеят се песни и се пие червено вино. На сутринта - под съпровода на гайди, мъжете, които ще влизат във водата, тръгват по улиците на Калофер, за да събудят хората. 

Малко преди 8 часа водата в Тунджа беше осветена, а кръстът - хвърлен и спасен, за да бъде даден на най-малкия мъж на хорото - тази година това е Антон, на година и половина. След ритуала, в реката влязоха и всички гости на града на революционера Христо Ботев. Заради по-топлото време тази година хорото във водата беше с по-голямат продължителност, а всички, които се хванаха на него, споделиха, че преживяването е "уникално". 

В Калофер загряват преди леденото мъжко хоро на Богоявление
В Калофер загряват преди традиционното мъжко хоро, което ще нагази във водите на река Тунджа сутринта на Богоявление. Загрявката се извършва в къщата на дълг...
YouTube

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Йордановден, Богоявление

Още новини по темата

Йордановден е - денят на Христовото кръщение
06 Яну. 2025

Бойните знамена бяха осветени за Богоявление (галерия)
06 Яну. 2024

Танцувала е Чумата в Калофер
06 Яну. 2021

Мъжка тревога броди из страната - ще има ли ледено хоро?
05 Яну. 2021

Суджукоявление от незапомнени времена
06 Яну. 2020

На Йордановден празнуват 140 716 души, на Ивановден - 355 950
06 Яну. 2020

2,4 млн. руснаци се потопиха в ледените води за Богоявление

19 Яну. 2019

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Раздутият съдебен балон трябва да се спука
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?