Богоявление е!

На 6 януари празнуваме Богоявление, или Йордановден - един от най-големите християнски празници в българския календар. На този ден Св. Йоан Кръстител е кръстил Божия син в река Йордан.

В катедралата „Св. Александър Невски“ българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще отслужи тържествена света литургия. Началото на богослужението е в 8:30 ч., след което ще бъде отслужен Великият богоявленски водосвет. Той се извършва както над съдове с вода в храмовете, така и край водните басейни, реките, морето. С осветената вода се поръсват всички вярващи и техните домове, а често и местата на тяхната работа. Светената вода се пази през цялата година и се използва за пиене или поръсване като знак за очистване от грехове и получаване на Божие благословение. След това патриарх Даниил ще благослови бойните знамена на Българската армия на площада пред катедралата. Тържественият ритуал ще започне в 11.00 часа пред Паметника на незнайния воин.

В различните краища на страната празникът е наричан още - Кръстовден, Водици, Водокръщи и др. Поверие гласи, че в нощта срещу Йордановден небето се “отваря” и животните проговарят. В полунощ срещу Богоявление водата започва да „чува“ и да сбъдва.

Имен ден на 6 януари празнуват хората, носещи имената Бистра, Богoлюб, Богдан, Богдана, Богомил, Божидар, Бойко, Данчо, Динко, Йордан, Найден, Теодосий, Теофан, Теофана, които са около 120 хил. души.

Вадене на кръста

Традиционно в различни места в страната, като например в ледените води на река Тунджа в Калофер, се провежда т. нар. "мъжко хоро". Вярва, че всеки, влязъл в януарските ледени води, ще бъде пазен далеч от болести през цялата година. Според местната традиция, след като кръстът бива спасен от осветените води, се дава на най-малкия участник в хорото. Традиционно подготовката започва още от вечерта преди Богоявление. Пеят се песни и се пие червено вино. На сутринта - под съпровода на гайди, мъжете, които ще влизат във водата, тръгват по улиците на Калофер, за да събудят хората.

Малко преди 8 часа водата в Тунджа беше осветена, а кръстът - хвърлен и спасен, за да бъде даден на най-малкия мъж на хорото - тази година това е Антон, на година и половина. След ритуала, в реката влязоха и всички гости на града на революционера Христо Ботев. Заради по-топлото време тази година хорото във водата беше с по-голямат продължителност, а всички, които се хванаха на него, споделиха, че преживяването е "уникално".