Богдана Панайотова подаде оставка като главен архитект на София

Тежкият конфликт между главния архитект на София Богдана Панайотова и кмета Васил Терзиев достигна до развръзка. Богдана Панайотова съобщи в профила си в социалната мрежа Фейсбук, че подана заявление за освобождаване от длъжността. Решението на Панайотова идва след вече поискана оставка от Терзиев, но първоначално главният архитект отказа да го направи.

В поста си Панайотова обяснява подадената оставка с липсата на подкрепа за мисията, с която е спечелила поста. Тя упрекна косвено кмета Васил Терзиев в нерешителност и отказ от поемане на отговорност в областта на градоустройството. Панайотова аргументира решението си за напускане и с приетата незаконосъобразна според нея нова структура на общинската администрация, която оставя главният архитект с нула експерти към него.

Панайотова подава оставка, след като първо бе в болничен. Тя се възстановяваше след тежко боледуване, като искането на Терзиев за нейната оставка я завари именно в болница. В момента длъжността на Панайотова се изпълнява от временно изпълняващ, като по закон следва да бъде проведен нов конкурс. Не е ясно какъв интерес ще предизвика той, след като правомощията на главния архитект са силно стеснени, а целият екип - прехвърлен към новосъздадения заместник-кметски пост - за градско развитие. Очаква се за заместник с този ресор да бъде назначен арх. Любо Георгиев, който първоначално бе в екипа на Терзиев и в самото начало на мандата изненадващо се оттегли.

Ето пълните аргументи, с които Панайотова обяснява решението си да напусне:

"- Липса на политическа подкрепа за визията и мисията, с които влязох в администрацията и беше споделена - тогава. Вместо воля за реформа получих отстъпление, нерешителност и отказ от поемане на отговорност.

- Създадена и приета незаконосъобразна структура - категорична съм, че новата структура е незаконосъобразна, такава при която главният архитект обективно не може да изпълнява правомощията си по закон. Не приемам отговорността за политически решения и грешки да бъде прехвърляна върху експертна длъжност.

- Системно игнориране на експертните аргументи и липса на ясна, последователна и професионално обоснована визия за развитието на града, съобразена със ЗУТ, ЗУЗСО и нормативната рамка.

- Редуциране и обезсмисляне на ролята на главния архитект чрез управленски и структурни действия, които превръщат длъжността във формална, без реална възможност за упражняване на законово възложените правомощия и носене на отговорност. Отказвам да легитимирам управление, при което постът на главния архитект е обезсмислен до гумен печат, а професионализмът – третиран като пречка.

- Административен хаос и бягство от трудните решения в градоустройството и във всичко. Липса на смелост и твърдост да се отстояват правила, еднакво и за всички, дори и тези създадени от това управление. С оттеглянето си давам възможност за провеждане на нов конкурс и легитимно изпълнение на една ключова за града длъжност, с друг удобен главен архитект.

- Категоричено отказвам да легитимирам институционален натиск и подмяна на професионализма с процедури, сигнали, обяснения, становища и всякакви опити за заглушаване на експертна позиция, професионализъм, правила и законност.

- Работих за кауза, не за лична изгода. За разлика от други в миналото, не желая София и софиянци да бъдат ощетявани с плащане на заплати, съдебни разходи и такси при дисциплинарни процедури, съдебни дела или споразумения с обещетения. Парите на софиянци не са за раздаване. Не съм влязла в администрацията за пост или облагодетелстване.

Оставям това послание към кмета на Столична община и неговия екип - законът съществува, за да се гради по правила, а не да се прилага избирателно – когато и както е удобно."

Аз оставам вярна на принципите си и продължавам да работя за тях. Професионализмът не е пречка. Законът не е формалност. Отговорността може да се споделя, но не се прехвърля.