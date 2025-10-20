Бивш полицейски шеф е окончателно оправдан за кражба на ток

Илияна Димитрова Според Окръжния съд в Ловеч твърдението на прокуратурата, че бившият полицай е осъществил състава на престъплението чрез друго неустановено лице, е останало недоказано.

Бившият зам.-директор на Областната дирекция на МВР в Ловеч Георги Иванов е окончателно оправдан по делото за незаконно присъединяване към електропреносната мрежа. Това съобщава "Лекс", като цитира решението на Окръжния съд в Ловеч, с което остава в сила присъдата на районния съд от есента на миналата година.

Иванов беше обвинен, че между 2014 г. и 2019 г. с неустановен по делото съучастник присъединил към електроразпределителната мрежа наследствената къща на съпругата си, като за целта бил използван 40 см проводник.

Според Окръжния съд в Ловеч твърдението на прокуратурата, че бившият полицай е осъществил състава на престъплението чрез друго неустановено лице, е останало недоказано. "В тази насока липсват каквито и да било доказателства - писмени, гласни или веществени. Налице е декларативно твърдение на прокуратурата", се казва в решението.

През ноември м.г. Георги Иванов заяви пред журналисти, че никога не е извършвал това, в което беше обвинен и няма как да бъде осъден. Според адвокат му Марин Ичев пък Иванов е бил обвинен, единствено за да му се попречи да се върне като директор на полицията.

През лятото на миналата година Георги Иванов беше дисциплинарно уволнен със заповед на тогавашния служебен министър на вътрешните работи Калин Стоянов, след като преди това беше временно отстранен от длъжност заради образувано срещу него дисциплинарно производство.

Иванов е бил и директор на Областната дирекция на МВР в Ловеч. След това е отстранен, а по-късно е върнат отново в системата на МВР, след водени от него дела.