Андрей Гюров представя правителството си

Кандидатът за служебен министър-председател Андрей Гюров ще представи днес в 12 часа състава на правителството си. На 12 февруари президентът Илияна Йотова определи подуправителя на Българската народна банка за служебен премиер и му възложи да предложи състав на МС.

"Очакванията към вас са изключително големи, каза Йотова на Гюров, когато му възложи да предложи служебен кабинет. Президентът постави като приоритет провеждането на честни и прозрачни избори. Ще подходя с разум и отговорност, заяви Андрей Гюров тогава и добави, че избраните от него хора ще се представят с опит и експертиза, а не с политически позиции. Това, върху което се обединихме с Президентството, е, че в този кабинет не трябва да има „хора на конци“, „сламени фигури“, „заплюти територии“, каза още кандидатът за служебен премиер.

Според Закона за БНБ в случай, че управителят или подуправител е изразил изрично съгласие да бъде назначен за служебен министър-председател, подава оставка. Според промените в Конституцията от 2023 г., след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, президентът назначава служебно правителство и насрочва избори в двумесечен срок.

По време на консултациите с парламентарните групи президентът Йотова заяви, че тя и екипът ѝ ще направят всичко възможно изборите да бъдат на първата дата след великденските празници. Първата неделя след Великден е 19 април.