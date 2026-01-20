Медия без
Агенция най-сетне ще има право да проверява социални нарушители

Досега нелегалните доставчици на услуги не пускаха инспекторите на проверки

20 Яну. 2026
Част от инвентара на дома в Ягода, който ужаси всички с условията си.
Един абсурд по-малко ще има в нашето законодателство, след като Агенцията за качеството на социалните услуги най-сетне ще получи право да проверява подопечните си нарушители. Това ще стане възможно с промени в Наредбата за качеството на социалните услуги, предложени от социалното министерство.

Сега агенцията на практика не можеше да изпълнява напълно основната си функция, тъй като масово й отказваха достъп до нелегални домове и институции. Проблемът беше, че тя може да проверява само лицензирани доставчици, но не и такива, чийто лиценз е бил отказан, отнет или прекратен, въпреки че точно втората категория е по-вероятно да извършва нарушения. Заради този правен пропуск проверките изискваха участие на полиция и други органи. При такава масирана кампания миналата пролет бяха разкрити нелегални домове за възрастни с потресаващи условия на обитание и много висока смъртност.

Социалното министерство предлага и промени в стандартите за някои социални услуги с цел както да се подобри тяхното качество, така и да станат по-достъпни за хората. За хората с деменция се създава възможност за по-лесен достъп до социални услуги. Те ще могат да ползват такива и срещу документ с упомената диагноза, издаден от Лекарска консултативна комисия, до излизането на решение на ТЕЛК.

Трагедията в старческия дом във Варна се оказа предизвестена
09 Май 2022

